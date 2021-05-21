Афиша событий в Киеве 22 и 23 мая: вечеринки, фестивали и пикник

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Пятница – идеальное время для размышлений в планировании уикенда. Мы собрали подборку мероприятий в Киеве, которые вам могут понравиться. Конечно, если любите активно и весело проводить время. Читайте и выбирайте ивент на выходные. Спойлер: не вечеринками единственными, вас еще ждет эксклюзивный шопинг.
Picnic на Арт-заводе "Платформа"
Если вы любите отдыхать на свежем воздухе и в кругу друзей (даже новых), то посетите Picnic, его устраивает Женя Галич. Организаторы обещают дружескую атмосферу, которая будет дополнением традиционного барбекю, мастер-классы, спорт-активности, фуд-зоны и локации для релакса. И не без музыки!
Хедлайнером в субботу будет Ivan Navi, а в воскресенье участники мероприятия смогут услышать презентацию DJ-проекта от Жени Галича. Дополнять музыкальные сеты будут другие локальные DJ и группы.
Picnic / Фото: kontramarka.ua
Когда: 22 и 23 мая с 11:00 до 23:00.
Цена билета: 150 грн. Детям до 12 лет вход бесплатный.
Как найти: ул. ул. Беломорская, 1.
Фестиваль PROCHEESE AWARDS 2021
Если вы любитель сырного искусства, то этот ивент для вас. Потому организаторы на фестивале обещают гастрономическое путешествие в сырную индустрию мира. Без вкусных дегустаций, покупок и мастер-классов по приготовлению сыров не обойдется.
Фестиваль PROCHEESE AWARDS 2021 / Фото: скриншот
Когда: 22-23 мая с 10:00 до 20:00.
Цена билета: от 80 до 315 гривен.
Как найти: КВЦ "Парковый".
Вечеринка на балконе D12
Любите отдыхать в субботу под DJ-сеты? Тогда рекомендуем посетить танцевальную вечеринку под открытым небом, где задавать ритм будут Katro Zauber и Dmitry Dir. На прошлой неделе за пультом была Даша Коломиец. На балкон D12 с авторскими саундтрека пропустят только 500 человек, успейте приобрести свой билет.
Вечеринка на балконе D12 / Фото: скриншот
Когда: 22 мая с 18:00.
Цена билета: от 120 гривен.
Как найти: Десятинная, 12.
Фестиваль национального производителя Made in Ukraine
Это мероприятие понравится шопоголикам, или людям, которые знакомятся с украинскими брендами, даже нишевыми. Ибо на выходных состоится фестиваль Made in Ukraine, где десятки креаторов представят эксклюзивные продукты разных категорий, которые можно приобрести. Кроме них будет фуд-корт, выступления украинских исполнителей, DJ и лаунж-зона.
Made in Ukraine / Фото: stayhappening
Когда: 22-23 мая с 10:00 до 21:00.
Цена билета: от 120 гривен.
Как найти: на Контрактовой площади.
Недавно мы рассказали о фестивале Холи, который состоится в Киеве.