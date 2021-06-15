Вся правда про аборт: почему бесплодие после него – это миф

После аборта не будет детей – так часто пугают женщин даже гинекологи. Сама процедура сопряжена с небольшими рисками для здоровья, однако все же есть несколько "но"

Аборт ведет к бесплодию только в случае осложнений, которых можно избежать / Фото: Сегодня

Решаясь на прерывание беременности, женщина часто получает дезинформацию относительно этой процедуры. Действительно ли аборт так опасен для организма женщины и может ли повлиять на возможность в будущем стать мамой, рассказала наш постоянный эксперт, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, эндокринолог Анна Шаргородская.

Анна Шаргородская / Фото: пресс-служба

Всегда ли аборт чреват бесплодием для женщины?

Аборт, на который женщина идет по разным причинам – всегда для нее стресс как физический, так, естественно, психологический, а еще и гормональный. Согласно законодательству Украины, аборты в стране разрешены: порядок оказания медицинской помощи при нежелательной беременности, допустимые сроки, особые условия и детали определения показаний к такой операции определяются приказом Минздрава Украины.

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Часто женщине приходится делать аборт не только из-за незапланированной беременности, а потому что она не может выносить ребенка из-за состояния здоровья или, к несчастью, будущий малыш не выживает: поэтому запрет на аборты вызывает возмущение у многих, в том числе и знаменитостей.

Поэтому этическую сторону вопроса оставим в стороне, а разберемся, как влияет аборт на фертильность женщины.

Аборт, как таковой, не несет большого риска для здоровья женщины, но уже после проведения процедуры риск осложнения существует.

Поскольку аборт довольно сильно травмирует эндометрий – это название внутреннего слоя матки, к которому прикрепляется эмбрион. Помимо самого аборта также следует учитывать некоторые факторы, которые могут в будущем повлиять как на попытки вновь забеременеть, так и на благополучное течение новой беременности. Осложнения после прерывания беременности могут вызвать:

Вакуум-аспирация, то есть выскабливание. При этой процедуре может нарушиться нарастание эндометрия, возникнуть воспалительный процесс, а также развиться эндометриоз – когда эндометрий разрастается за пределы матки.

Фармакологический аборт или медикаментозное прерывание. При нем при неполном сокращении матки остатки плодных оболочек могут привести к образованию плацентарных полипов. Также после медикаментозного аборта могут развиться кисты, активизируются уже имеющиеся и могут появиться новые образования.

Как часто после аборта может возникнуть бесплодие?

После аборта риск развития вторичного бесплодия составляет от 2 до 7%. Чем раньше была прервана беременность, тем меньше риски, что потом не получиться больше забеременеть. И наоборот – чем больше срок беременности, на котором ее прерывают, тем выше вероятность развития осложнений.

Но существуют же методы профилактики осложнений?

Конечно, но как уже сказано, очень важен срок беременности и метод, которым ее прервали. Чтоб избежать развития хронических воспалительных заболеваний после аборта, врачу необходимо своевременно назначить противовоспалительную антибактериальную терапию. С учетом выявленных у женщины возбудителей.

Если беременность замерла и пришлось делать аборт, то обязательно вместе с врачом проанализируйте причину / Фото: Сегодня

Если беременность замерла и пришлось делать аборт, то обязательно важно вместе с врачом проанализировать причину. Может понадобиться дополнительное обследование, лечение – это важно сделать, чтобы следующая беременность и вынашивание малыша прошли благополучно.

А как скоро восстановится организм после прерывания беременности?

На это уйдет несколько месяцев, иногда необходимо будет поддержать гормональный фон. Как уже сказано, в некоторых случаях могут возникнуть кисты яичника, новообразования, нарушается работа щитовидной железы. Поэтому после аборта в первые 3-6 месяцев женщине стоит понаблюдаться у гинеколога-эндокринолога.

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Женщине после такой операции очень важна поддержка близких людей, психологическая помощь, в независимости от причины, по которой пришлось сделать аборт. Если сами не справляетесь, то не стесняйтесь и обратитесь за помощью к психологу.

Как скоро после аборта можно вновь забеременеть?

Овуляция (процесс, при котором созревает яйцеклетка) и восстановление менструального цикла после прерывания беременности происходят уже через пару недель. Забеременеть можно, соответственно, тоже спустя две-три недели, или месяц после проведенного аборта. Но конечно, лучше не спешить и полностью восстановиться.

Нужно ли ждать определение время, прежде чем планировать новую беременность?

Ранее в гинекологии рекомендовалось выждать не менее полугода после аборта, прежде чем снова пытаться зачать ребенка. Сейчас строгих рекомендаций не существует: потому что организм каждой женщины, ситуация, из-за которой ей пришлось прервать беременность – индивидуальны. Если вы делали аборт и вновь хотите попытаться забеременеть, то нужно сначала проконсультироваться с гинекологом, и пройти обследования, которые порекомендует врач.

Можно ли как-то снизить риски нежелательной беременности?

Лучше профилактикой нежелательной беременности является надежная контрацепция. Надежная – означает та, которая снижает риски забеременеть до 96-98%: это презервативы (только они еще защищают от половых инфекций), оральная контрацепцию (таблетки), диафрагмы или колпачки со спермицидами и т.д.

Лучше профилактикой нежелательной беременности является надежная контрацепция / Фото: unsplash.com

Прерванный половой акт – это вовсе не метод надежной контрацепции. Поэтому если вы не планируете в ближайшее время беременность, то обязательно обратитесь за консультацией к гинекологу: врач подскажет, какой метод контрацепции будет самым актуальным именно для вас.

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