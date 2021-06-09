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9 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

9 июня, 07:25

Ольга Козачок

Международный день друзей – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 9 июня

9 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 9 июня? Международный день друзей. День мучеников Ферапонта и Феодоры – в православном календаре. Федорин день – в народном календаре. Именины празднуют: Анастасия, Иван, Иона, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Федор.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 9 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 июня.

Какой сегодня праздник

9 июня в православной церкви отмечают отдание праздника Пасхи. Предпразднество Вознесения Господня. Чтят память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, мучеников Феодоры, девы, и Дидима, воина, праведного Иоанна Русского, исповедника. Перенесение мощей святителей Киевских: Киприана, Фотия и Ионы.

В народе 9 июня – Федорин день, когда хозяйки старались всячески задобрить домового.

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Приметы на 9 июня

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