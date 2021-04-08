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8 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

8 апреля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 8 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 8 апреля? Международный день цыган, Фестиваль цветов в Японии. День святого Гавриила – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Авраам, Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 8 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 апреля.

8 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

8 апреля в православной церкви отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, собор архангела Гавриила. Чтят память священномученика Иринея, епископа Сирийского, мучеников Вафусия и Верка, пресвитеров, Арпилы, монаха, мирян Авива, Агна, Реаса, Игафракса, Искоя, Силы, Сигица, Сонирила, Суимвла, Ферма, Фила и мучениц Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Мамико, Уирко, Анимаисы (Анимаиды), Гаафы, царицы Готской, и Дуклиды, преподобного Малха Сирийского, преподобного Василия Нового.

В народе 8 апреля почитали Гавриила Благовеста. Существовала странная примета, что все, что родится в этот день, получится уродливым и некрасивым. К этому дню женщины старались закончить прясть, потому что после Гавриила нельзя было. Зато начинались активные работы в поле и огороде.

Приметы на 8 апреля:

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Кто родился 8 апреля

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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