8 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 8 апреля? Международный день цыган, Фестиваль цветов в Японии. День святого Гавриила – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Авраам, Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 8 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 апреля.

8 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Реклама

Международный день цыган (International Roma (Gypsy) Day) – национальный праздник был учрежден на первом Всемирном цыганском конгрессе в 1971 году. Также был создан Международный союз цыган и приняты национальные символы: флаг и гимн.

– национальный праздник был учрежден на первом Всемирном цыганском конгрессе в 1971 году. Также был создан Международный союз цыган и приняты национальные символы: флаг и гимн. Хана Мацури – в Японии проводится Фестиваль цветов, который посвящен появлению на свет Будды и по времени совпадает с цветением сакуры.

– в Японии проводится Фестиваль цветов, который посвящен появлению на свет Будды и по времени совпадает с цветением сакуры. День Катастрофы и героизма европейского еврейства Йом а-Шоа установлен в память о шести миллионах евреев, убитых нацистами в период Второй мировой войны. Ежегодно проводится 27-го числа месяца нисана и в 2021 году выпадает на 8 апреля.

Какой сегодня праздник

8 апреля в православной церкви отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, собор архангела Гавриила. Чтят память священномученика Иринея, епископа Сирийского, мучеников Вафусия и Верка, пресвитеров, Арпилы, монаха, мирян Авива, Агна, Реаса, Игафракса, Искоя, Силы, Сигица, Сонирила, Суимвла, Ферма, Фила и мучениц Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Мамико, Уирко, Анимаисы (Анимаиды), Гаафы, царицы Готской, и Дуклиды, преподобного Малха Сирийского, преподобного Василия Нового.

В народе 8 апреля почитали Гавриила Благовеста. Существовала странная примета, что все, что родится в этот день, получится уродливым и некрасивым. К этому дню женщины старались закончить прясть, потому что после Гавриила нельзя было. Зато начинались активные работы в поле и огороде.

Приметы на 8 апреля:

на Гавриила ничего не получается красивым;

после Гавриила прясть нельзя – работа не пойдет впрок;

если ко дню Гавриила зацвела черемуха – можно сажать ранний картофель;

какая погода на Гавриила, такой будет и на Сергея Капустника, 8 октября.

Интересные и важные события в Украине и мире 8 апреля

1766 – в США запатентована первая пожарная лестница.

1820 – на греческом острове Милос была найдена статуя Венеры.

1847 – в Киеве арестованы поэт Тарас Шевченко и историк Николай Костомаров за принадлежность к Кирилло-Мефодиевскому братству.

1853 – открыт первый официально зарегистрированный шахматный клуб.

1911 – голландский ученый Хейке Камерлинг-Оннес открыл явление сверхпроводимости.

1944 – в ходе Второй мировой войны начата Крымская операция по освобождению полуострова от нацистских оккупантов.

1971 – в Лондоне прошел первый Всемирный конгресс цыган.

Кто родился 8 апреля

1935 – Николай Рашеев, советский и украинский кинорежиссер, сценарист, актер.

1941 – Вивьен Вествуд, британский модельер, дизайнер, основатель стиля панк в моде.

1963 – Джулиан Леннон, английский рок-музыкант, певец, гитарист, сын Джона Леннона от брака с Синтией Пауэлл.

1964 – Никита Михайловский, советский актер (к/ф "Вам и не снилось...").

1966 – Александр Ярмола, украинский музыкант, основатель и лидер группы "Гайдамаки".

1979 – Вячеслав Узелков, украинский боксер-профессионал.

1978 – Евгения Власова, украинская певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.