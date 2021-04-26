72-летняя Пугачева в облегающих лосинах удивила новым молодежным нарядом

Певица посетила день рождения любимого дизайнера. Артистка выбрала наряд, который подчеркнул ее стройные ноги

Певица Алла Пугачева, которая не так давно отметила 72-летие, продемонстрировала новый молодежный образ.

Примадонна посетила день рождения своего любимого дизайнера Игоря Гуляева. Для мероприятия артистка выбрала черное платье-тунику и лосины. Наряд дополнила поясная сумка, кепка и кожаные ботильоны. Видео с праздника опубликовал Максим Галкин в Instastories.

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Напомним, не так давно певица продемонстрировала еще один стильный look, которая выбрала для прогулки с детьми. Пугачева для семейного выхода надела белые джинсы и курточку, черную футболку и белые кроссовки.

Ранее соседи Пугачевой и Галкина рассказали, почему они не в восторге от появления артистов в их поселке.