71-летняя фанатка Филиппа Киркорова подала на него в суд

Женщина попыталась взыскать компенсацию за моральный ущерб из-за переноса концерта во время пандемии

Филипп Киркоров / Фото: Скриншот из YouTube

Не так давно адвокаты Филиппа Киркорова помогли решить ему вопрос с долгом в четыре миллиона евро по ипотеке, но теперь у них снова появилась работа. 71-летняя фанатка подала в суд на Филиппа Киркорова. Она решила компенсировать моральный вред из-за отмены концерта артиста.

Как пишет Telegram-канал Mash, концерт должен был состоятся в апреле 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса пришлось переносить выступление на 2022 год. Пенсионерка купила два билета за восемь тысяч рублей (3 тысячи гривен). Когда концерт перенесли, женщина так расстроилась, что пришлось поехать восстанавливать нервную систему в санаторий.

Филипп Киркоров / Фото: instagram.com/fkirkorov

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Когда вернулась, пошла в суд, потребовав 100 тысяч рублей ( 37 475 – гривен). Из них 40 000 (14 957 гривен) – за моральный ущерб, 50 000 (18 673 гривен) – за лечение в санатории и десять тысяч за билеты на концерт.

Суд требования женщины не удовлетворил. Адвокат артиста указал, концерт перенесли по независящим от Киркорова обстоятельствам.

Ранее мы рассказывали, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров впервые после ссоры обменялись комплиментами.