700 тысяч цветов на Певческом поле: сколько есть времени насладиться красотой

Выставка цветов на Певческом поле / Фото: Сегодня
700 тысяч цветов усеяли Певческое поле столицы. Неподалеку Лавры открыли поразительную выставку. Высаживать растения начали еще в ноябре. Что можно увидеть сейчас на Певческом поле и почему это важно увидеть – далее в материале.
Какие цветы высадили на Певческом поле
Для выставки на Певческом поле высадили 30 сортов цветов. Луковицы завезли еще осенью из Нидерландов. Больше тюльпанов, в частности редких желтых, розово-белых и синих.
А еще на поле высажены гиацинты, нарциссы, крокусы и мускари. В общем взорвались красками более 10 клумб, над которыми работали 15 дизайнеров.
Выставка цветов на Певческом поле / Фото: Сегодня
В чем сложность высадить такие большие клумбы цветов
По словам дизайнера выставки Марии Вольской, самое главное, чтобы была погода осенняя и без дождей. А для того, чтобы спасти луковицы цветов от ворон, которые их съедают, приезжали агрономы и хвойными ветками их закладывали, или же засыпали тырсой.
Как долго продлиться выставка
Насладиться невероятной красотой можно до 23 мая. Кроме красоты цветов, к услугам посетителей новые туалеты, лавы и обновленные фудкорты.
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