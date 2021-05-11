700 тысяч цветов на Певческом поле: сколько есть времени насладиться красотой

На поле высажены тюльпаны, гиацинты, нарциссы, крокусы и мускари. В общем взорвались красками более 10 клумб

Выставка цветов на Певческом поле / Фото: Сегодня

700 тысяч цветов усеяли Певческое поле столицы. Неподалеку Лавры открыли поразительную выставку. Высаживать растения начали еще в ноябре. Что можно увидеть сейчас на Певческом поле и почему это важно увидеть – далее в материале.

Видео: Сегодня

Какие цветы высадили на Певческом поле

Для выставки на Певческом поле высадили 30 сортов цветов. Луковицы завезли еще осенью из Нидерландов. Больше тюльпанов, в частности редких желтых, розово-белых и синих.

А еще на поле высажены гиацинты, нарциссы, крокусы и мускари. В общем взорвались красками более 10 клумб, над которыми работали 15 дизайнеров.

Выставка цветов на Певческом поле / Фото: Сегодня Реклама

В чем сложность высадить такие большие клумбы цветов

По словам дизайнера выставки Марии Вольской, самое главное, чтобы была погода осенняя и без дождей. А для того, чтобы спасти луковицы цветов от ворон, которые их съедают, приезжали агрономы и хвойными ветками их закладывали, или же засыпали тырсой.

Как долго продлиться выставка

Насладиться невероятной красотой можно до 23 мая. Кроме красоты цветов, к услугам посетителей новые туалеты, лавы и обновленные фудкорты.

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