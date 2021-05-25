7 заоблочно дорогих ресторанных блюд в мире – как люди "проедают" однушку в Киеве

Самые дорогие блюда в мире / Фото: Инстаграм
Да, такая еда существует. И она действительно для очень обеспеченных людей. И если это все продолжают готовить, значит, спрос существует. В этой подборке – 7 съедобных произведений искусства, цена которых стартует от тысячи долларов и до бесконечности. К сожалению, повторить их на своей кухне не удастся, в их составе действительно нереально дорогие ингредиенты.
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Такос "GRAND VELAS"
Культовая мексиканское блюдо можно попробовать на его родине в ресторане "Frida". Цена этого такоса 25 000 долларов – вполне себе реальная стоимость квартиры в одном из наших областных центров. А в составе – мраморная говядина Кобе, икра белуги, сыр бри с черным трюфелем. Подается это чудо на кукурузной лепешке, наполненной золотыми хлопьями. Богатые едят этот такос с сальсой из сушеных перцев чили Морита, премиальной текилы и кофейных зерен циветт. Да, то есть эти зерна были пропущены через пищеварительный тракт этих милых зверьков.
Десерт "Рыбак на ходулях"
Это один из самых дорогих десертов в мире, готовится в одном из ресторанов Шри-Ланки и исключительно по запросу. Просят за него 14 000 долларов. Как видим на фото, главный герой десерта – шоколадный рыбак на ходулях. Его делают вручную. Основа – итальянская кассата (пропитанный "Бейлисом" бисквит). К нему прилагаются сок из граната и манго и соус с шампанским Дон Периньон. Все это дело украшается сусальным золотом. Венчает десерт аквамарин в 80 карат, а есть "Рыбака на ходулях" вам предложат стеклянными приборами ручной работы.
Пицца "Людовик XIII"
Перед тем, когда эта пицца окажется на вашем столе, тесто для нее начинают готовить за 72 часа до подачи. И если у вас есть лишних 12 000 долларов, то отправляйтесь в итальянский Салерно и попробуйте эту пиццу. Тесто для этого блюда замешивается из редкого сорта муки с добавлением австралийской соли. Начинка – это морепродукты, несколько видов икры, вымоченной в дорогом шампанском. И еще – лангуст, омар и креветки. Украшает пиццу сыр из буйволиного молока.
Флербургер 5000
Стоимость бургера 5 000 долларов, подают его в одном из ресторанов Лас-Вегаса. Котлета в нем из мраморной говядины, есть трюфеля и фуа-гра. К этому бургеру вам подадут бутылку вина Шато Петрюс 1995 года.
Лобстер фриттата
Это блюдо стоит 1000 долларов и подают его в ресторане одного из отелей Нью-Йорка. Как понимаем, основная часть цены – это икра, которая украшает омлет. Она севрюжья и ее на омлете лежит 300 граммов. Сам же омлет готовят очень просто – яйца, лук, сливки и зелень.
Мороженое "Golden Opulence Sundae"
Чтобы попробовать это мороженое, вам нужно за 48 часов предупредить ресторан "Serendipity", что в Нью-Йорке, и иметь 1000 долларов в кармане. Десерт состоит из трех шариков таитянского ванильного мороженого, покрытого 23-каратным сусальным золотом. Также в составе есть шоколад из Тосканы, ванильные бобы из Мадагаскара, цукаты из Парижа, трюфели из белого шоколада, малиновый макарун и даже съедобные бриллианты. Рожок украшен карамелизированными орехами пекан. Мороженое подается в хрустальном кубке Baccarat стоимостью 350 долларов с ложкой из 18-каратного золота. Украшает мороженое орхидея, в прямом смысле выкованная из сахара.
Шоколадный пудинг "Фаберже"
4 сорта самого лучшего бельгийского шоколада, персики, апельсины, виски, сусальное золото и икра в шампанском – это все, что известно о составе самого дорогого десерта в мире стоимостью в 40 000 долларов. По некоторым источникам, его можно попробовать и за каких-то 34 000 долларов. Подают его в одном из британских отелей вместе с дорогим десертным вином. Сверху пудинг украшает настоящий бриллиант.
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