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7 продуктов, которые могут исчезнуть в ближайшее время

Сегодня, 10:02

Похоже, что совсем скоро мы не будем есть шоколад, пить вино и варить рис

Из приятного, хотя и не утешает – исчезать эти продукты начнут бесповоротно через лет тридцать. Да, в это сложно поверить, но в обозримом будущем шоколад, вино, кофе и авокадо перестанут нас радовать. Причина – глобальные изменения климата. Понятно, что не в лучшую сторону. Те продукты, которые мы едим практически каждый день, для последующих поколений станут историей. В этой подборке 8 позиций, они, согласно исследованиям ученых, уверенно исчезают.

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Шоколад

2050 год. Есть очень огромная вероятность, что шоколад не будут производить к этому времени. Деревья какао дают свои плоды исключительно во влажном климате. А через тридцать лет в Гане и Кот-д’Ивуаре, главных поставщиков какао-бобов, станет слишком жарко и сухо. Да, какао выращивают и в других странах, но, по словам ученых, сокращение производства шоколада не избежать.

Бананы

Еще одна культура, которая пострадает от изменения климата – это банан. В недавнем исследовании Университета Эксетера (Великобритания) сказано – к 2050 году из-за неблагоприятных климатических условий в 10 странах бананы могут исчезнуть. Они окажутся под угрозой не только в Южной Америке, но и в Азии и Индии.

Рис

Согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), повышение температуры, уровня моря и изменение режима дождя из-за глобального изменения климата приведет к дефициту водных и земельных ресурсов. А такое недопустимо при выращивании риса. В Азии "жизнеспособность" земель для выращивания риса может снизиться более чем на 50% в течение следующего столетия.

Кофе

Еще один продукт питания, которому угрожает исчезновение, – кофе. Это мы почувствуем уже через 30 лет. Причина – эрозия почвы, на которой выращивается кофе. ​В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, говорится: что популярные сорта кофе находятся под угрозой, в том числе арабика, на которую приходится 60% мирового производства. Не меньше пострадают и деревья робусты, которые не переносят жару.

И еще один враг кофе – грибок, который называют кофейной ржавчиной. Он поражает деревья и наиболее активно распространяется при высоких температурах.

Вино

Исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change, показало: регионы Напа и Сонома (Калифорния, США) становятся слишком жаркими для выращивания винного винограда. Изменения климата коснутся не только этой территории. В других винодельческих регионах прогнозируют потепление почти на три градуса, это сократит производство вина на 70-85%.

Соя

Урожаи сои могут сократиться на 40%, тоже из-за глобального потепления. Ученые из Чикагского университета считают, что соя начнет исчезать больше из-за недостатка воды, чем глобального потепления.

Авокадо

В ближайшие 30 лет производство этого овоща тоже сократится на 40%, о чем сообщают ученые из Ливерморской национальной лаборатории Э. Лоуренса. Конечно же, из-за повышения температуры и засухи. Здесь стоит знать, что для выращивание всего лишь 30 граммов авокадо нужно 35 литров воды. Получается, что в ближайшее время эти овощи станут практически золотыми.

Здесь узнаете, грозит ли Украине климатическая катастрофа и какие прогнозы дают эксперты.

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