7 вещей, которые убивают любовь в отношениях

Почему распадаются даже самые крепкие отношения / Фото: unsplash.com

Разобраться в вопросе, какие вещи могут уничтожить любовь в отношениях, нам помогла практикующий психолог по вопросам детской и семейной психологии Тамара Добудогло.

Практикующий психолог по вопросам детской и семейной психологии Тамара Добудогло / Фото: Сегодня

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Люди сходятся по любви, а расходятся по очень разным причинам.

Часто бывает, что расставание для пары действительно правильный выход. Но бывает и так, что отношения распадаются из-за невозможности поддерживать их. Оба партнера могут испытывать при этом сожаление или боль. А в разговоре, часто озвучивают желание сохранить отношения, но не знают/не умеют/не понимают как сделать это экологично.

Давайте обсудим что же именно может привести к завершению отношений и как этого избежать?

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Неконструктивная критика

В виде обвинений, претензий, оскорблений и просто обидных слов. Важно помнить, что в критике важна форма. Можно не фильтровать тон и слова, и тем самым не добиться ничего, кроме взаимной обиды и откровенного нежелания разговаривать дальше. А можно говорить про конкретные ситуации, поведение и поступки, не обнуляя ценности человека.

"я люблю тебя/мне хорошо с тобой/я ценю то что есть в наших отношениях, но меня обижает/ранит/не нравится, когда ты делаешь/говоришь...".

Бойкот молчанием

Нет ничего хуже, чем холодное и стойкое молчание. Невозможность/нежелание обсудить проблему, чтобы завершить неприятную ситуацию.

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Молчание, бойкот, игнорирование – форма пассивной агрессии в отношении другого, а также форма пассивного насилия. По сути, молчание – это способ сказать "для меня тебя нет".

Лучшая защита – нападение

В любых конфликтах, спорах, непониманиях, нападениях или обвинениях никогда не поможет найти решение. Конструктивный диалог начинается там, где есть уважение к партнеру и его мнению. Если вы хотите договориться и найти компромисс – учитесь слушать и уважать друг друга.

Дисбаланс в отношениях

Как только один партнер начинает брать на себя больше, чем второй, начинается дисбаланс. Человек обижается, что он работает, делает, вкладывает или старается больше другого.

Полезно для отношений учиться замечать свои границы, свои ресурсы и их исчерпываемость, чтобы вовремя попросить о помощи или разделить с партнером нагрузку.

Сравнения с бывшими или друзьями

Давайте сразу проясним – это не стимулирует никого стать лучше. Человеку становится обидно, его унижает любое сравнение. Сравнение обнуляет ценность вашего партнера, его старания и усилия, как отдельной личности, так и в существующих отношениях.

Нарушение границ партнера

Вмешиваться в пространство другого человека без разрешения или приглашения автоматически ставит вас выше и говорит: "я имею право на тебя и твое время" или "я лучше тебя, поэтому имею право на тебя...". Это очень неприятная позиция для второго человека, в которой сложно, и почти невозможно проявить себя как равного. А значит и участвовать в отношениях равноправие.

Неумение прощать

Все совершают ошибки, никто не идеален. Но во многих отношениях такой свободы нет. Есть напряжение от необходимости соответствовать каким-то нереальным идеалам и невозможность быть собой.

По статистике различных соцопросов, одной из ценностей в отношениях, люди отмечают – свободу быть собой. Каждому человеку важно, чтобы его принимали со своими привычками, недостатками, ошибками. Нам важно знать, видеть, ощущать, что партнер поддержит и поймет.

Конечно, каждый отношения индивидуальны. У разных пар свои критерии допустимого и недопустимого. Наверняка, у вас есть, что добавить в этот список. Важно понимать, что нужно обращать внимание на потребности, желания, а также возможности свои и партнера. А способность построить и сохранить качественные, глубокие, доверительные отношения – признак психической зрелости, устойчивости и здоровья. Искренне всем желаю взаимности.

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