7 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

7 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой сегодня праздник, 7 июня? Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – в православном календаре. Иванов день – в народном календаре. Именины празднуют: Виктория, Елена, Иван, Иннокентий, Федор.
Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 7 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 июня.
- Всемирный день безопасности пищевых продуктов (World Food Safety Day) проводится с 2019 года под эгидой ООН с целью внедрения идеи здорового и полноценного питания, преодоления проблемы голода в отдельных регионах планеты, достижения принципов здорового образа жизни для людей.
- День шоколадного мороженого – вкусный национальный праздник США, который приобретает все большую популярность в мире среди любителей этого десерта.
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- День Республики отмечает Испания.
- День провозглашения независимости празднуется в Норвегии.
- День флага отмечается в Перу.
Какой сегодня праздник
7 июня в православной церкви отмечается 6-я неделя после Пасхи. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Чтится память священномученика Ферапонта, епископа Кипрского, святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского.
В народе 7 июня отмечался Иванов день, который также называли Медвяные росы, потому что в этот период на растениях наблюдалось обилие сладкой жидкости, которую выделяет тля и которую так любят муравьи. Считалось, что эта роса причиняет вред и людям, и домашнему скоту, и растениям.
Приметы на 7 июня
- обильно цветет рябина – будет богатый урожай овса;
- если на Иванов день рябина еще не расцвела – к поздней осени;
- на Иванов день нельзя выгонять на пастбище скот, пока не сойдет медовая роса.
Интересные и важные события в Украине и мире 7 июня
- 1632 – в Индии заложен мавзолей Тадж-Махал.
- 1929 – в Риме образовано суверенное государство Ватикан.
- 1963 – группа The Rolling Stones впервые выступила на телевидении.
- 1965 – корпорация Sony представила первый видеомагнитофон.
- 1991 – Верховная Рада Украины приняла решение о переподчинении союзных предприятий на территории государства.
Кто родился 7 июня
- 1848 – Поль Гоген, французский живописец-постимпрессионист.
- 1917 – Дин Мартин, американский актер и певец.
- 1938 – Александр Дольский, советский поэт, композитор, бард.
- 1940 – Том Джонс, английский певец.
- 1958 – Принс, американский музыкант, певец, гитарист.
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