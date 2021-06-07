Версія українською
$ 27,29
33,06

7 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

7 июня, 07:25

Ольга Козачок

Всемирный день безопасности пищевых продуктов и День шоколадного мороженого – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 7 июня

7 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 7 июня? Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – в православном календаре. Иванов день – в народном календаре. Именины празднуют: Виктория, Елена, Иван, Иннокентий, Федор.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 7 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 июня.

Читайте также: 5 рецептов домашнего мороженого. Приготовить его не так сложно, как кажется

Какой сегодня праздник

7 июня в православной церкви отмечается 6-я неделя после Пасхи. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Чтится память священномученика Ферапонта, епископа Кипрского, святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского.

В народе 7 июня отмечался Иванов день, который также называли Медвяные росы, потому что в этот период на растениях наблюдалось обилие сладкой жидкости, которую выделяет тля и которую так любят муравьи. Считалось, что эта роса причиняет вред и людям, и домашнему скоту, и растениям.

Реклама

Приметы на 7 июня

Интересные и важные события в Украине и мире 7 июня

Кто родился 7 июня

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

Новости на эту же тему:

Когда День молодежи-2021 в Украине: дата и выходные Троица-2021: когда будет праздник и выходные в Украине Когда Ивана Купала-2021: дата народного праздника День Конституции Украины: дата и выходные в 2021 году Выходные дни и праздники в июне 2021 года в Украине: подробный календарь
праздники приметы этот день в истории

Реклама