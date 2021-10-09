Исследование: 68% украинок считают себя красивыми

Украинки только на 4% больше стали считать себя красивыми по сравнению с прошлым годом / Фото: unsplash.com

К своему 135-летию компания AVON провела исследование о роли красоты в жизни украинок в 2021 году. Это уже второе подобное исследование, цель которого понять, как изменилась жизнь женщин в Украине из-за пандемии. Первое исследование компания провела в 2020 году.

Специалисты компании опросили 800 женщин в возрасте от 18 до 65 лет из больших городов Украины. Согласно данным, красивыми себя считают 68% опрошенных женщин. Аналитики отметили, что это на 4% больше чем в прошлом году. Но, всего 15% женщин оценили себя на 10 баллов по 10-бальной шкале.

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Из отчета становится ясно, что женщины, которые считают себя красивыми, меньше подвергаются стрессу.

Исследователи определили три главных пункта, которые мешают женщинам быть красивыми:

финансы,

лишний вес,

возрастные изменения.

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Женщины в Украине считают, чтобы быть красивыми нужно как минимум ежедневно ухаживать за волосами, иметь ухоженный маникюр, хорошее питание, а также важна личная гигиена и одежда.

Интересно, что за последний год женщины стали больше времени уделять себе, делать маникюр и педикюр в салоне, пользоваться уходовой косметикой. Хотя и тратить на все это стали меньше. Например, украинки стали значительно экономить на декоративной косметике и салонных процедурах.

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