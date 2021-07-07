63-летняя Шэрон Стоун закрутила роман с 25-летним рэпером – СМИ

Как рассказал инсайдер, голливудская актриса Шэрон Стоун проводит все свое свободное время с молодым рэпером RMR

Шэрон Стоун встречается с молодым рэпером / Фото: Getty Images, Instagram

Голливудская актриса Шэрон Стоун, которая недавно показала фигуру в купальнике, встречается с рэпером RMR, который младше нее на 38 лет. Пару не первый раз замечают на свиданиях в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Page Six.

По информации инсайдера, роман знаменитостей длится уже несколько месяцев.

"У нее определенно веселое лето. Они сейчас наслаждаются обществом друг друга и тусуются. Они прекрасно проводят время вместе", – рассказал инсайдер.

Шэрон Стоун и рэпер RMR / Фото: instagram.com/madenightlife/

Известно, что RMR регулярно лайкает посты Шэрон в Instagram, а она комментирует его публикации. Представитель рэпера отказался говорить о романе RMR и Шэрон.

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Рэп-исполнитель RMR скрывает от общественности свою личность, надевая балаклаву и золотые вставки на зубы. Настоящее имя музыканта неизвестно.

Напомним, ранее Шэрон Стоун встречалась с итальянским журналистом Энцо Курсио, который младше нее на 10 лет. Пара рассталась в 2019 году. Звезда "Основного инстинкта" была замужем дважды. Ее первым супругом стал продюсер Майкл Гринбург. Семейная жизнь не складывалась и пара развелась в 1987 году. Второй раз актриса вышла замуж за редактора газеты San Francisco Chronicle Фил Бронштейн. Пара развелись в 2004 году.

Шэрон Стоун сидит на сайтах знакомств – подробности в сюжете:

Ранее Шэрон Стоун показала редкое фото с детьми.