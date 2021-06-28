Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Фото дня: 63-летняя Шэрон Стоун в желтом секси бикини показала фигуру

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
28 июня, 14:10
Копировать ссылку
Актриса Шэрон Стоун желает всем своим фолловерам жаркого лета. Звезда опубликовала снимок, на котором показала подтянутую фигуру в купальнике
63-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в купальнике
63-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в купальнике / Фото: instagram.com/sharonstone

Актриса Шэрон Стоун, которая недавно снялась для испанского Elle, показала, как проходит ее лето. 63-летняя звезда Голливуда опубликовала в Instagram-профиле снимок, на котором она улыбается в желтом бикини.

Шэрон подписала фотографию короткой фразой "Счастливое лето", и она действительно сияет на снимке.

Актриса Шэрон Стоун показала фото в купальнике
Актриса Шэрон Стоун показала фото в купальнике / Фото: instagram.com/sharonstone

  • Чтобы тоже получить удовольствие от этого лета, переходите по этой ссылке и выбирайте идеи чем занять себя летом, которые мы подготовили в календаре летних лайфхаков. Там очень интересно!

Но вернемся к Шэрон. В комментариях подписчики актрисы не обделили вниманием и ее французского бульдога, которого можно заметить на заднем фоне в нижнем левом углу. Они пишут, что пес будто сражен красотой своей хозяйки.

Читайте также:

В сентябре звезда "Основного инстинкта" заявила, что никогда не считала себя сексуальной, несмотря на свой многолетний статус секс-символа.

"Я имею в виду, я никогда не думала, что я такая сексуальная", – сказала Шэрон Стоун в интервью журналу Town & Country. – "Когда я снималась в "Основном инстинкте", я исследовала свою темную сторону и подружилась с ней. Я не должна бояться самой себя. Я думаю, что люди находят это сексуальным".

Смотрите сюжет о ТОП-5 самых сексуальных поп украинского шоу-бизнеса:

Ранее мы писали, что Шэрон Стоун рассказала о жутком аборте в 18 лет.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как организовать пикник в формате Pinterest
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 июня - 3 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
09
дней
02
часов
02
минут
49
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Сделать 4000 шагов в течение дня
Тренироваться
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять