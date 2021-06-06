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6 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 июня, 06:05

Ольга Козачок

День журналиста – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 6 июня

6 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 6 июня? День журналиста. День Симеона Столпника – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Григорий, Елена, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 6 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 июня.

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Какой сегодня праздник

6 июня в православной церкви отмечается 6-е воскресенье по Пасхе, о слепом. Чтится память преподобного Симеона столпника на Странной горе, мучеников Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона, египтянина, Калиники, волхва, Феодора и Фауста и с ними 1218 воинов с женами и детьми.

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В народе 6 июня почитался Симон Столпник, которого также называли Шиповником. Считалось, что с этого дня начиналось настоящее лето, потому что расцветал шиповник.

Приметы на 6 июня

Интересные и важные события в Украине и мире 6 июня

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