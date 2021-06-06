6 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой сегодня праздник, 6 июня? День журналиста. День Симеона Столпника – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Григорий, Елена, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор.
Читайте также: Поздравления с Днем журналиста своими словами в прозе
Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 6 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 июня.
- День журналиста – в Украине ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех работников средств массовой информации: журналистов, корреспондентов, операторов, репортеров и др.
Читайте также: Поздравления с Днем журналиста-2021: стихи, картинки и открытки
- День работников водного хозяйства Украины – профессиональный праздник людей, связанных с водными ресурсами, отмечается в первое воскресенье июня.
- День работников местной промышленности Украины – также ежегодно отмечается в первое воскресенье июня в честь работников местной промышленности, их роли в развитии экономики государства.
Какой сегодня праздник
6 июня в православной церкви отмечается 6-е воскресенье по Пасхе, о слепом. Чтится память преподобного Симеона столпника на Странной горе, мучеников Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона, египтянина, Калиники, волхва, Феодора и Фауста и с ними 1218 воинов с женами и детьми.
В народе 6 июня почитался Симон Столпник, которого также называли Шиповником. Считалось, что с этого дня начиналось настоящее лето, потому что расцветал шиповник.
Приметы на 6 июня
- идет дождь на Столпника – будет много грибов;
- шиповник цветет – за собою лето ведет;
- мед, сваренный на лепестках шиповника, укрепляет силы.
Интересные и важные события в Украине и мире 6 июня
- 1882 – день рождения электрического утюга.
- 1933 – день рождения кинотеатра под открытым небом.
- 1957 – в СССР открыт первый магазин "Детский мир".
- 1962 – Джордж Мартин, продюсер фирмы EMI, прослушал The Beatles.
- 1984 – день рождения компьютерной игры "Тетрис".
Кто родился 6 июня
- 1749 – Осип Дерибас, адмирал, один из основателей Одессы.
- 1799 – Александр Пушкин, русский поэт и прозаик.
- 1889 – Игорь Сикорский, украинский ученый, авиаконструктор.
- 1895 – Николай Щорс, украинский военный деятель.
- 1903 – Арам Хачатурян, советский композитор.
- 1960 – Стив Вай, американский рок-гитарист.
Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.
Новости на эту же тему:Когда День молодежи-2021 в Украине: дата и выходные Троица-2021: когда будет праздник и выходные в Украине Когда Ивана Купала-2021: дата народного праздника День Конституции Украины: дата и выходные в 2021 году Когда День журналиста в Украине: история и значение праздника Выходные дни и праздники в июне 2021 года в Украине: подробный календарь Церковные праздники и посты в июне-2021: подробный православный календарь