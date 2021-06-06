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Поздравления с Днем журналиста-2021: стихи, картинки и открытки

Вчера, 07:45

Life Сегодня собрали для журналистов лучшие поздравления и пожелания с профессиональным праздником

Поздравления с Днем журналиста
Поздравления с Днем журналиста
Фото: Depositphotos

День журналиста в Украине отмечают сегодня, 6 июня. Это главный профессиональный праздник для работников масс-медиа, журналистов, корреспондентов и репортеров.

Кроме 6 июня, у представителей средств массовой информации есть еще несколько важных дат: Всемирный день свободы прессы – 3 мая, Международный день солидарности журналистов – 8 сентября, День украиноязычной прессы – 12 ноября, День работников радио, телевидения и связи Украины – 16 ноября.

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Мы подготовили оригинальные и прикольные поздравления с Днем журналиста-2021: стихи, открытки и картинки.

Поздравления с Днем журналиста

Дорогие наши журналисты!
Дерзновенных вам желаем мыслей,
Лишь крылатых и поярче слов,
Чтоб от скуки публика не кисла,
А питала к вам всегда любовь.

Поздравления с Днем журналиста 2019
Поздравления с Днем журналиста 2019
Фото: Pixabay

День журналиста 2019: поздравления в стихах

Освещает жизнь народа ясно,
Ярко отражает суть вещей,
Даже в тех местах, где так опасно,
Нам не обойтись без новостей.
И сегодня Украина отмечает
Журналиста день – пускай же вам
Правда путь нелегкий освещает,
Как маяк идущим кораблям.

Поздравления с Днем журналиста
Поздравления с Днем журналиста
Фото: Pixabay

Пожелания на день журналиста

С днем журналиста Украины,
Вас поздравляем от души —
Желаем неба цвета сини,
Да чтобы не было войны!

Желаем быть всегда на страже,
Ведь журналиста путь не прост —
Он информацию разыщет,
Поднимет свой карьерный рост.

И каждый раз собой рискуя,
Нам что то новое найдет,
Пусть будет сильной Украина,
Пусть жизнь хорошая придет.

Поздравления с Днем журналиста
Поздравления с Днем журналиста
Фото: Pixabay

Оригинальные поздравления с Днем журналиста

Сегодня праздник журналиста,
Тебя поздравить мы спешим,
Пусть небо будет только чистым,
А солнце теплым и большим.

Пускай тебе все удается,
Работа спорится в руках,
А если рисковать придется,
Пускай не посещает страх.

Наш друг, ты занят важным делом,
Ведь информация нужна,
И мы тебя сим неумелым
Стихом благодарим сполна!

Поздравления с Днем журналиста
Поздравления с Днем журналиста
Фото: Pixabay

Смешные поздравления с Днем журналиста

Желаю больше сплетен и интриг,
Скандалов и взрывных материалов.
Твой труд нам пригодится, журналист:
Узнать о том, чего не ожидали.

Поздравления с Днем журналиста
Поздравления с Днем журналиста
Фото: Pixabay

Смотрите видео об украинском ведущем и журналисте-криминалисте Константине Стогние:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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