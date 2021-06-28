50-летний Юэн МакГрегор после скандального развода с супругой стал отцом в пятый раз

У знаменитого актера есть четыре дочки: две биологические и две приемные. У Юэна родился сын, который стал его первым совместным ребенком с актрисой Мэри Элизабет Уинстэд

Юэн Макгрегор стал отцом в пятый раз / Фото: Getty Images

50-летний Юэн Макгрегор, который снялся в новом сериале Netflix, стал отцом в пятый раз. Сына актеру родила его 36-летняя возлюбленная, актриса Мэри Элизабет Уинстэд. Именно к ней Юэн ушел от своей супруги Ив Мавракис, с которой прожил в браке 22 года.

О том, что в семье Макгрегора произошло радостное событие, сообщила родная дочь актера, 25-летняя Клара на своей странице в Instagram. Девушка опубликовала фото с братом и трогательно подписала публикацию.

"Добро пожаловать в этот мир, братик. Поздравляю папу и Мэри, это величайший подарок", – написала Клара, которая двумя годами ранее называла Мэри "куском мусора" и была против новых отношений отца.

Дочь Юэна Макгрегора Клара сообщила радостную новость о рождении брата / Фото: instagram.com/claramcgregor

Как Юэн и Мэри назвали малыша – неизвестно. Кроме Клары и новорожденного сына у Макгрегора есть три дочери: одна биологическая – Эстер и две приемные – Джамиян и Анук.

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О расставании Юэна и его экс-супруги Ив стало известно в 2018 году. Официально пара смогла развестись лишь спустя два года, в 2020 году.

Юэн Макгрегор познакомился с Ив Мавракис в 1995 году на съемках сериала "Королевский адвокат Кавана", в котором Макгрегор исполнил эпизодическую роль, а Мавракис выступила художником-декоратором. Отношения пары развивались настолько стремительно, что 22 июля того же года они сыграли свадьбу.

Юэн Макгрегор с бывшей супругой Ив Мавракис / Фото: Getty Images

О том, что у Юэна появилась любовница, Ив узнала из прессы. Многие СМИ опубликовали фото Макгрегора, на которых он целуется с коллегой по сериалу "Фарго" Мэри Элизабет Уинстэд. Ив позже заявила, что ей очень тяжело дался развод и все события были для нее неожиданностью. В течение двух лет Ив и Юэн выясняли отношения в суде – экс-супруги делили имущество и договаривались об алиментах.

Ранее сообщалось, что у звезды "Папиных дочек" Елизаветы Арзамасовой родится сын.