5 ужасов для вечеринок на Хэллоуин, которые сложно досмотреть до конца

Выбирайте также тематические костюмы, если хотите создать гелловинскую атмосферу, которую вы не раз видели в американских фильмах.

1 – "Варварская Мексика"

Над фильмом 2014 гора работали 8 режиссеров. Во время просмотра вы узнаете популярные легенды и обычаи Мексики. Сцены кино не обошлись без жестоких убийств и ритуальных жертвоприношений. Среди героев призраки, шаманы и гоблины, которые будут мотивировать вас выключить фильм. Ведь будет страшно!

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"Варварская Мексика" – мексиканский фильм ужасов 2014 года / Фото: Wikipedia

2- "Не дыши"

Героиня Роки из бедной семьи нуждается в деньгах, потому что хочет переехать в Калифорнию с Детройта. Она находит выход – обокрасть слепого дедушку со своими друзьями. Герои не догадываются, что их план провальный. Уютный домик старика скрывает в себе тайны, из-за которых они прольют свою кровь.

"Не дыши" — американский триллер с элементами хоррора / Фото: Wikipedia

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3 – "Пятница 13-е" 2019 года

Компания друзей случайно находит заброшенный дом в лесу. Они заходят внутрь и рассматривают его. Но не догадываются, что неподалеку маньяк-убийца Джейсон почувствовал запах их крови. И готов убивать друзей! Через 6 недель главный герой Клэй пошел на поиски сестры, которую убил Джейсон. Но он и группа людей (которых герой встретил в лесу) попадают в ловушку маньяка.

"Пятница 13-е" – американский слэшер 2009 года / Фото: kinokrad.com

3 – "Убийца под кроватью"

После смерти мужа Сара с детьми переехала в новый дом, чтобы начать жизнь с новой страницы. И, конечно, забыть весь ужас, ассоциировавшийся с предыдущим домом. Но героиня не догадывается, что новое место жительства принесет ей еще больше боли. Ибо ее дочь находит проклятую куклу. После их "знакомства" в семье начинают твориться мистические вещи. Они понимают, что их жизнь находится под угрозой.

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"Убийца под кроватью" – ужас с элементами триллера / Фото: rezka.pw

4 – "Париж. Город мертвых"

Париж ассоциируется с романтикой и свежеиспеченными круассанами. В фильме главные герои показывают другую сторону туристического города. Они спустились за сокровищами в катакомбы Парижа и случайно попали в подземелье. В мистическом "мире" друзья встречают призраков и монстров. Но выживут ли герои после пролитой крови?

"Париж. Город мертвых" — фильм ужасов 2014 года / Фото: Wikipedia

5 – "Никто не уйдет живым"

Главная героиня – мексиканка, она переезжает в Кливленд за лучшей жизнью. Из-за отсутствия документов и денег она арендует комнату в заброшенном пансионе. Но не догадывается, что новый дом – это ловушка, где она будет видеть мистические образы и слушать неизвестный плач. Это будет сводить ее с ума, ведь покинуть пансион ей будет ой как непросто.

"Никто не уйдет живым" – фильм ужасов 2021 года / Фото: kinogo.zone

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