Куда украинцы планируют поехать отдыхать в 2022 году

Страны, которые планируем посетить в 2022 году / Фото: freepik.com

Новый год 2022, новые планы, новые мечты и еще много-много чего нового. Одним же из самых желанных пунктов наступившего являются путешествия. Проанализировав прошлый год, многие из нас приняли решение отправиться в невероятные путешествия – покорять неизвестные страны.

Вместе с исследовательской компанией Gradus Research мы провели исследование методом самозаполнения анкет в мобильном приложении, чтобы понять, в какие страны украинцы планируют свои путешествия в 2022 году.

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Согласно данным исследования, 27,6% украинцев в 2022 году предпочтут отдых в Украине. Возможно, мы привыкли к условиям пандемии или многие обожглись с покупкой билетов и срывом планов из-за внезапных запретов на въезд для наших сограждан, но, факт остается фактом, свободно выехать в некоторые страны мы не можем себе позволить даже с полной вакцинацией от COVID-19.

Что интересно, большой процент наших сограждан продолжают выбирать пакетные туры Египта или Турции (20,6% людей в возрасте от 35 до 44 лет). В то же время эта возрастная категория украинцев (22,7%) планирует отправиться в Европу.

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Большинство женщин (98,7%) не планирует свой отдых в США. Подобное наблюдается и для стран Азии – 98,3%.

Есть в статистике и самые печальные цифры – 32,4% совсем не планируют путешествовать в 2022 году. Это, скорее всего, связано с финансовой обеспеченностью наших сограждан. Только 8,9% ответили, что им тяжело ответить на вопрос касательно страны, куда бы они хотели поехать в отпуск.

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Страны Африки и Латинской Америки выбрали только 1,7% и 1,2% соответственно.

Такие данные не удивительны. В первую очередь на наши предпочтения в выборе стран для путешествий играют уровень зарплат, неуверенность в завтрашнем дне, политическая ситуация и другие социально важные вопросы.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

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