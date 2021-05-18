5 способов расслабиться, как герои любимых фильмов / Фото: скриншот

Вторник, а у вас уже нет сил? Такое бывает, когда вы работаете на износ, давно не были в отпуске или просто банально устали. Но вы держитесь, а еще лучше – отдохните! Берите пример из героев любимых фильмов и расслабляйтесь.

1. Устройте шопинг, как в фильме "Секс в большом городе"

Наконец то карантин с его ограничениями закончился и можно устроить себе шопинг не только онлайн, а и пойти в реальный магазин. Там можно ткань пощупать, зайти в примерочную, а потом с подругами отпраздновать свои покупки за бокальчиком белого сухого на летней террасе. Такой способ расслабиться очень импонирует Кэри Брэдшоу – главной героине фильма "Секс в большом городе".

2. Устройте дегустацию вкусных блюд, как в фильме "Есть, молиться, любить"

Главная героиня путешествовала по миру – чего только стоит ее поездка в Италию. Паста, круассаны, пицца, кофе, вино – все это очень аппетитно поедала Джулия Робертс, которая сыграла главную роль.

Выберите хороший ресторан, закажите несколько новых для вас блюд и неспешно наслаждайтесь их вкусом, под хорошие разговоры с приятным для вас человеком.

3. Путешествуйте, как в фильме "Дикая"

Из-за личных проблем главная героиня фильма, которую сыграла Риз Уизерспун, выбрала путешествие в одиночестве. И выбор ее пал не на Мальдивы, чтобы лежать и загорать, а на поход с рюкзаком в довольно сложную и даже опасную дорогу. Это дало ей возможность прочистить голову и вернуться домой обновленной.

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Есть возможность – летите на море: загорать, купаться или бродить по неизведанным улочкам. Если улететь не получится – устройте путешествие по своей стране на выходные или хотя бы просто выберитесь в парк, лес и прогуляйтесь как следует на свежем воздухе, чтобы подпитать мозг кислородом и отдохнуть морально.

4. Читайте, как герой фильма "Чтец"

На протяжении всего фильма появляются книги, среди которых Толстой, Чехов, Марк Твен. Молодой парень читает их вслух своей возлюбленной, которая на 20 лет старше его, но не умеет читать.

Чтение помогает отдохнуть и отвлечься, главное – выбрать своего автора и свое произведение. Книга может быть бумажной, электронной и даже в аудиофрмате – есть из чего выбрать. Ищите свое произведение, погружайтесь в него и отдыхайте.

5. Займитесь сексом, как в фильме "Секс по дружбе"

Главные герои фильма – молодые и независимые, у которых есть все, кроме постоянных партнеров. Поэтому они приняли решение заниматься сексом друг с другом без обязательств и тогда, когда им этого захочется. И у них здорово получалось реализовать эту идею!

Близость помогает не только расслабиться, но и получить хороший заряд положительных эмоций. Ну и еще одним плюсом секса является физическая активность, что никому не помешает!

Тем временем мы выяснили 7 практик, чтобы быстро снизить уровень стресса.