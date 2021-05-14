7 практик, чтобы быстро снизить уровень стресса
От стресса важно избавляться и делать это можно самостоятельно. Психолог дала эффективные практики, которые легко делать самому
Каждый из нас сталкивается со стрессом каждый день, часто даже не замечая этого. Если не избавляться от него, то вы рискуете очень быстро выдохнуться, выгореть и даже потерять интерес к жизни. Чтобы этого не допустить, психолог Марина Журбенко советует 7 способов, которые помогут вам быстро и главное самостоятельно снизить уровень стресса.
Практика 1: дышите
Делать это нужно медленно, глубоко и осознанно. Все, что происходит с дыханием, отражается на нашем разуме. Если мы дышим поверхностно, мозг и тело не получают достаточное количество кислорода, необходимого для хорошего самочувствия. Возникает напряжение и возбуждение, а с ними приходят тревожные мысли. Они же, равно стресс.
Время от времени, кладите руку на грудную клетку и старайтесь следить за процессом. Сосредоточьтесь на том, как поднимается и опускается ваша диафрагма. Для снижения напряжения нужно дышать осознанно. Если мозг без остановки генерирует поток мыслей – как можно скорее перестаньте делать то, чем вы заняты и сосредоточьтесь на дыхании.
Как делать: вдох делайте максимально медленный и глубокий, выдох – немного длиннее и медленнее.
Практика 2: сделайте из слона муху
Мысли, под влиянием стресса, способны приобрести размер слона. На научном языке это называется "катастрофизация" или преувеличение. Это усиливает беспокойство и рождает новый поток неприятных ощущений. Но вы можете справиться с любой ситуацией, которая провоцирует катастрофизацию. Важно – поймать слонов и превратить их в мух.
Как делать: выделите 20 минут для разбора вашей проблемы, напишите на бумаге, что реально сейчас вы можете сделать. Что сделаете завтра. Чего больше всего боитесь. Разберите эту гору на маленькие камушки и вы почувствуете облегчение.
Практика 3: живите здесь и сейчас
В основном, мы беспокоимся или о том, что уже произошло, или о том, что произойдет. Задумайтесь, стоит ли тратить драгоценные минуты вашей жизни именно на обдумывание того, что существует лишь в ваших фантазиях?
Как делать: сосредоточьтесь на том, что с вами происходит прямо сейчас – на событиях, чувствах.
Практика 4: ищите плюсы в любой ситуации
Наш мозг заточен на поиск проблем. Он занят этим тысячи лет и достиг невероятных высот. И он не просто ищет, а и находит их и начинает беспокоиться. Здесь очень эффективным инструментом станет терапия благодарности.
Как делать: даже если вам лень это записывать, проговаривайте себе, за что вы благодарны ушедшему из вашей жизни любимому человеку или подруге, уехавшей перед носом маршрутке или увольнению с работы.
Практика 5: примите теплый душ или горячую ванну
Контакт тела с теплой водой – просто волшебный способ помочь телу расслабиться в момент стресса. Теплый душ с сильным напором воды не только расслабит мышцы и улучшит кровообращение, но и успокоит нервы. А полчаса в бассейне избавят от стресса после рабочего дня.
Другой способ снять эмоциональное напряжение — включить любимую музыку и принять горячую ванну. Эффект усилится, если добавить в воду несколько капель успокаивающего эфирного масла ромашки, лаванды, мандарина или мелиссы. Но если нет времени на это – просто намочите руки, лицо и шею холодной водой. Это приведет вас в тонус и поможет отвлечься от стрессовой ситуации.
Практика 6: двигайтесь
Песни, танцы, любая физическая активность или пешие прогулки на свежем воздухе – один из самых экологичных и безопасных способов выражения агрессии и накопившегося стресса. Пользуйтесь этим не только в позитивном настроении, а и когда раздражены или чувствуете злость. Во время физической нагрузки мозг вырабатывает нейромедиаторы, которые отвечают за хорошее настроение и снижают тревожность. Это ответная реакция организма на мышечный стресс.
Практика 7: визуализируйте
Представьте себе красивое растение, цветок или дерево.
Как делать: закройте глаза и внимательно изучите его. Посмотрите на его цвет, понюхайте его, потрогайте, каковы на ощупь разные части. Насладитесь его красотой и осознайте свои впечатления от него. Этот цветок — это вы. Вы — прекрасный человек, который приносит радость другим. Вы можете наслаждаться жизнью и расцветать, превращаясь в того, кем хотите быть. У вас есть способность победить беспокойство, набирать силы и расти. Вы можете укорениться в такой жизни, какой пожелаете.
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