7 практик, чтобы быстро снизить уровень стресса

От стресса важно избавляться и делать это можно самостоятельно. Психолог дала эффективные практики, которые легко делать самому

Как быстро избавиться от стресса Фото: Pexels

Каждый из нас сталкивается со стрессом каждый день, часто даже не замечая этого. Если не избавляться от него, то вы рискуете очень быстро выдохнуться, выгореть и даже потерять интерес к жизни. Чтобы этого не допустить, психолог Марина Журбенко советует 7 способов, которые помогут вам быстро и главное самостоятельно снизить уровень стресса.

Психолог, транзактный аналитик Марина Журбенко Фото: пресс-служба

7 практик, чтобы быстро избавиться от стресса

Практика 1: дышите

Делать это нужно медленно, глубоко и осознанно. Все, что происходит с дыханием, отражается на нашем разуме. Если мы дышим поверхностно, мозг и тело не получают достаточное количество кислорода, необходимого для хорошего самочувствия. Возникает напряжение и возбуждение, а с ними приходят тревожные мысли. Они же, равно стресс.

Время от времени, кладите руку на грудную клетку и старайтесь следить за процессом. Сосредоточьтесь на том, как поднимается и опускается ваша диафрагма. Для снижения напряжения нужно дышать осознанно. Если мозг без остановки генерирует поток мыслей – как можно скорее перестаньте делать то, чем вы заняты и сосредоточьтесь на дыхании.

Как делать: вдох делайте максимально медленный и глубокий, выдох – немного длиннее и медленнее.

Практика 2: сделайте из слона муху

Мысли, под влиянием стресса, способны приобрести размер слона. На научном языке это называется "катастрофизация" или преувеличение. Это усиливает беспокойство и рождает новый поток неприятных ощущений. Но вы можете справиться с любой ситуацией, которая провоцирует катастрофизацию. Важно – поймать слонов и превратить их в мух.

Как делать: выделите 20 минут для разбора вашей проблемы, напишите на бумаге, что реально сейчас вы можете сделать. Что сделаете завтра. Чего больше всего боитесь. Разберите эту гору на маленькие камушки и вы почувствуете облегчение.

Практика 3: живите здесь и сейчас

В основном, мы беспокоимся или о том, что уже произошло, или о том, что произойдет. Задумайтесь, стоит ли тратить драгоценные минуты вашей жизни именно на обдумывание того, что существует лишь в ваших фантазиях?

Как делать: сосредоточьтесь на том, что с вами происходит прямо сейчас – на событиях, чувствах.

Практика 4: ищите плюсы в любой ситуации

Наш мозг заточен на поиск проблем. Он занят этим тысячи лет и достиг невероятных высот. И он не просто ищет, а и находит их и начинает беспокоиться. Здесь очень эффективным инструментом станет терапия благодарности.

Как делать: даже если вам лень это записывать, проговаривайте себе, за что вы благодарны ушедшему из вашей жизни любимому человеку или подруге, уехавшей перед носом маршрутке или увольнению с работы.

Практика 5: примите теплый душ или горячую ванну

Контакт тела с теплой водой – просто волшебный способ помочь телу расслабиться в момент стресса. Теплый душ с сильным напором воды не только расслабит мышцы и улучшит кровообращение, но и успокоит нервы. А полчаса в бассейне избавят от стресса после рабочего дня.

Другой способ снять эмоциональное напряжение — включить любимую музыку и принять горячую ванну. Эффект усилится, если добавить в воду несколько капель успокаивающего эфирного масла ромашки, лаванды, мандарина или мелиссы. Но если нет времени на это – просто намочите руки, лицо и шею холодной водой. Это приведет вас в тонус и поможет отвлечься от стрессовой ситуации.

Практика 6: двигайтесь

Песни, танцы, любая физическая активность или пешие прогулки на свежем воздухе – один из самых экологичных и безопасных способов выражения агрессии и накопившегося стресса. Пользуйтесь этим не только в позитивном настроении, а и когда раздражены или чувствуете злость. Во время физической нагрузки мозг вырабатывает нейромедиаторы, которые отвечают за хорошее настроение и снижают тревожность. Это ответная реакция организма на мышечный стресс.

Практика 7: визуализируйте

Представьте себе красивое растение, цветок или дерево.

Как делать: закройте глаза и внимательно изучите его. Посмотрите на его цвет, понюхайте его, потрогайте, каковы на ощупь разные части. Насладитесь его красотой и осознайте свои впечатления от него. Этот цветок — это вы. Вы — прекрасный человек, который приносит радость другим. Вы можете наслаждаться жизнью и расцветать, превращаясь в того, кем хотите быть. У вас есть способность победить беспокойство, набирать силы и расти. Вы можете укорениться в такой жизни, какой пожелаете.

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