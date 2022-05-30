20 пар носков на злобу дня – где купить, цены

Модные носки лето 2022 - с самыми веселыми и патриотичными принтами / Фото: Коллаж: Сегодня

Носки давно стали неотъемлемым аксессуаром модного образа. Одним из самых известных в мире фанов этой вещи является премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Каждое его появление на публике вызывает немалый интерес, ведь образ политика явно диссонирует со скучной стереотипной мужской одеждой сильных мир сего.

Такая мелочь, как носки, стали предметом споров – подбирает ли Трюдо их в качестве "модной дипломатии" или просто носит то, что ему нравится.

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Джастин Трюдо на встрече с принцем Чарльзом

Сейчас многие украинские бренды стали возвращаться к работе, обеспечивая людей работой, а также направляя финансовую помощь с продаж вещей военным и волонтерам. Это касается и носков. Так, Dodosocks выпустили новый набор коротких носочков под названием "Опір". В коллекцию вошло 6 пар, которые можно комбинировать на свой вкус. Стоимость такого набора составляет 180 грн, а примечательны они тем, что в качестве принтов использованы символы несокрушимости и боевого духа украинцев: коктейль "Молотова", пес Патрон, трактор, петушок, остров Змеиный и противотанковый еж.

Набор носков "Опір" Dodosocks, 180 грн / Фото: Инстаграм

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Мы нашли еще несколько крутых вариантов носков с веселыми принтами, которые вы точно захотите купить.

Набор носков "Все будет Украина" (3 пары) Sunny Focks, 242 грн / Фото: Инстаграм

Набор "Мастхэв" NOSKAR, 430 грн / Фото: Инстаграм

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Набор носков ORNER x Грехов "Борщ", 210 грн / Фото: Инстаграм

Набор носков "Ми з України", бренд Понты, 228 грн / Фото: Инстаграм

Вам будет интересно узнать, где купить футболки с патриотическими принтами.