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8 модных футболок с украинской символикой – фото, цена

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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30 мая, 15:14
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Выбрали 8 модных футболок от украинских брендов, которые станут незаменимым дополнением летнего гардероба. Смотрите классные варианты и выбирайте самый самый для себя
Самые модные футболки на лето 2022
Самые модные футболки на лето 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Тренд на сине-желтый покоряет мир. Дизайнеры отдают предпочтение этой цветовой гамме в своих новых коллекциях, знаменитости выбирают платья в оттенках флага Украины для красных дорожек, а модный глянец во всем мире заявляет, что это самое трендовое сочетание лета 2022.

Среди элементов украинской символики, которую в этом году можно увидеть везде есть и изображения герба, подсолнухи, пшеничные поля, голубое небо и ярко-красные маки. Украинские дизайнеры также стараются выпускать патриотические коллекции, а часть средств отправить на помощь военным и волонтерам.

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Стоит отметить, что с начала войны обычная футболка стала не просто удобным предметом гардероба, но и способом высказать свою гражданскую позицию. Эти изделия из хлопка можно сочетать с абсолютно всеми вещами, они будут круто смотреться с синими джинсами, брючными костюмами оверсайз, плиссированными и юбками трапециями, джогерами и шортами.

Выбрали 8 модных и стильных футболок с традиционными элементами, которые можно купить у украинских брендов.

INTERTOP х "Укрпошта" – 349 грн
INTERTOP х "Укрпошта" – 349 грн / Фото: пресс-служба

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One by One – 690 грн
One by One – 690 грн / Фото: Инстаграм

One by One – 550 грн
One by One – 550 грн / Фото: Инстаграм

Vika Adamskaya – 1108 грн
Vika Adamskaya – 1108 грн / Фото: Инстаграм

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Yana Belyaeva – 850 грн
Yana Belyaeva – 850 грн / Фото: Инстаграм

CHER’17 – 999 грн
CHER’17 – 999 грн / Фото: Инстаграм

Kolosova – 2000 грн
Kolosova – 2000 грн / Фото: Инстаграм

O.TAJE – 950 грн
O.TAJE – 950 грн / Фото: Инстаграм

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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