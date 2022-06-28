5 фактов о Конституции Украины, которые должен знать каждый патриот

5 фактов о Конституции Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

28 июня в Украине отмечают государственный праздник – День Конституции. Сегодня исполняется 26 лет со дня принятия Основного Закона, подготовка которого длилась почти 6 лет и началась еще до провозглашения Независимости Украины сразу после принятия Верховной Радой Декларации о государственном суверенитете (16 июля 1990 года, – ред.). Расскажем 5 фактов о Конституции, которые должен знать каждый патриот.

1. Утвердить Конституцию пытались с первых лет Украинской Независимости. Первый проект был наработан под руководством Леонида Кравчука еще в 1992–1993 годах, но его не удалось утвердить. Всего за время подготовки было предложено 15 проектов Основного Закона Украины. Они разрабатывались политическими партиями, учеными и Конституционной комиссией.

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2. Историческое заседание Верховной Рады Украины, на котором окончательно был рассмотрен проект Конституции, длилось сутки.

Голосование проходило как по каждой статье, так и по целым разделам и было эмоциональным и изнурительным. К примеру, при выборе названия парламента – Верховная Рада или Народная, депутаты голосовали шесть раз. Причина – недостаточное для принятия количество голосов (их должно быть более 300, – ред). И так каждый раз: если голосов было недостаточно, глава парламента призывал голосовать повторно.

3. "Є Конституція!" – этими словами встретил рождение Основного Закона председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз, после его принятия 315 голосами.

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4. Наивысшей социальной ценностью Украины признан человек, его жизнь и здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность. Благодаря этому, Международное сообщество назвало Конституцию Украины одной из самых демократичных в мире.

5. Конституцию Украины за историю существования "корректировали" семь раз: в 2004-м, 2010-м, 2014-м, 2015-м и дважды в 2019-м. Последние изменения были о депутатской неприкосновенности и признании европейской и евроатлантической интеграции Украины как стратегических направлений развития государства.

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