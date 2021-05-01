4 фото, на которых вы точно не узнаете Анастасию Приходько

Анастасия Приходько, которая назвала новорожденного сына необычным именем, часто делится со своими фолловерами в Instagram архивными снимками. Накануне звезда запостила в сторис несколько кадров, на которых она совсем маленькая. Если честно, мы бы ни за что не узнали на этих фотографиях Настю!

Подписчиков Приходько попросила угадать, сколько ей лет на каждой из фотографии. Среди вариантов были от 9 до 15 лет.

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Фото: instagram.com/stories/prykhodko_official

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Фото: instagram.com/stories/prykhodko_official

Фото: instagram.com/stories/prykhodko_official

Фото: instagram.com/stories/prykhodko_official

Ранее стало известно, что Анастасия Приходько возобновляет музыкальную карьеру и готовит новую песню.