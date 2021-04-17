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Анастасия Приходько возобновляет музыкальную карьеру и готовит новую песню

Сегодня, 13:18

Артистка после долгой паузы возвращается в шоу-бизнес. Приходько заинтриговала поклонников выходом новой композиции

Певица Анастасия Приходько, которая недавно в третий раз стала мамой, готова вернуться в шоу-бизнес и сейчас работает над новой песней. Об этом артистка заявила в Instagram.

"Я готовлюсь к тому чтоб вновь вернуться к творческой деятельности. Для меня это крайне важно и мне это очень хочется. Я растворяюсь на сцене и мне кажется дотрагиваюсь к верхушкам звезд", – пишет Приходько.

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько
Фото: instagram.com/prykhodko_official

По словам певицы, ее личная мечта – это композиции в жанре рок, ведь он росла на песнях многих известных светских рок-музыкантов, однако сейчас артистка готова возобновить карьеру с треками в том жанре, с которого начинала свой творческий путь.

"И уже работаю над песней, которая понравилась мне просто с первых нот", – заинтриговала поклонников артистка.

Анастасия Приходько начала музыкальную карьеру в 2005 году. В 2007-м победила в российской "Фабрике звезд". В 2009 году представила Россию на "Евровидении" с песней "Мамо". В 2018 году Анастасия Приходько завила о завершении карьеры певицы и намерении стать политиком.

Ранее Анастасия Приходько рассказала, как скрывала беременность.

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