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30 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

30 июня, 07:25

Ольга Козачок

Международный день астероида, Международный день социальных сетей – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 30 июня.

30 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 30 июня? Международный день астероида, День соцсетей. Мучеников Мануила, Савелa и Исмаила – в православном календаре. Солнцестой – в народном календаре. Именины празднуют Иосиф, Кирилл, Максим, Никита, Пелагея, Савелий.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 30 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 июня.

Какой сегодня праздник

30 июня в православной церкви чтится память мучеников Мануила, Савела и Исмаила.

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В народе 30 июня чествовались Мануил и Савелий. Также этот день назывался Солнцестой. По наблюдениям людей, в этот период солнце как будто замирает в зените, при этом буйно растут травы. А еще люди боялись разгула нечистой силы, которая стремилась уморить человека.

Приметы на 30 июня

Интересные и важные события в Украине и мире 30 июня

Кто родился 30 июня

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