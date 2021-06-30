30 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день астероида, Международный день социальных сетей – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 30 июня.

30 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 30 июня? Международный день астероида, День соцсетей. Мучеников Мануила, Савелa и Исмаила – в православном календаре. Солнцестой – в народном календаре. Именины празднуют Иосиф, Кирилл, Максим, Никита, Пелагея, Савелий.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 30 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 июня.

Международный день астероида (International Asteroid Day) – был объявлен под эгидой ООН в 2016 году в память о Тунгусском метеорите с целью информирования общества об опасности этого космического явления.

– был объявлен под эгидой ООН в 2016 году в память о Тунгусском метеорите с целью информирования общества об опасности этого космического явления. Международный день парламентаризма (International Day of Parliamentarism) – установлен ООН в память о первой международной конференции Межпарламентского союза 1889 года и призван совершенствовать институты парламентаризма во всем мире с целью улучшения жизни людей.

– установлен ООН в память о первой международной конференции Межпарламентского союза 1889 года и призван совершенствовать институты парламентаризма во всем мире с целью улучшения жизни людей. Международный день социальных сетей (#SMDay) – празднуется всеми, кто теперь уже не представляет своей жизни без общения в сети Интернет.

Какой сегодня праздник

30 июня в православной церкви чтится память мучеников Мануила, Савела и Исмаила.

Реклама

В народе 30 июня чествовались Мануил и Савелий. Также этот день назывался Солнцестой. По наблюдениям людей, в этот период солнце как будто замирает в зените, при этом буйно растут травы. А еще люди боялись разгула нечистой силы, которая стремилась уморить человека.

Приметы на 30 июня

если восход солнца яркий – это к богатому урожаю;

вечерняя радуга на Солнцестой – к хорошей погоде;

а вот красный закат обещает сильные ветра и непогоду;

если слышится чей-то голос, ни в коем случае нельзя на него откликаться.

Интересные и важные события в Украине и мире 30 июня

1889 – основан Межпарламентский союз.

1894 – открыт разводной Тауэрский мост – символ Лондона.

1908 – в Сибири упал Тунгусский метеорит.

1910 – завершена прокладка телефонного кабеля между Европой и Южной Америкой.

1947 – в Германии начало работу украинское Научное общество имени Т. Шевченко.

1997 – в Англии вышла в печать первая книга о Гарри Поттере.

Кто родился 30 июня

1891 – Стэнли Спенсер, английский живописец.

1907 – Роман Шухевич, украинский политический деятель, глава УПА.

1914 – Владимир Челомей, советский ученый, генеральный конструктор ракетно-космической техники.

1966 – Майк Тайсон, американский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.