3 практичных совета, как найти свое предназначение в жизни

Пропишите свои достижения, спросите у друзей и знакомых, с чем вы ассоциируетесь и пересмотрите историю поиска в интернете. А еще – не обесценивайте себя

Как найти свое предназначение в жизни / Фото: Pexels

Психолог и коуч Елена Адамова в авторской рубрике "Жить легко с Адамовой" отвечает на самые популярные вопросы украинцев. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" эксперт рассказала, как понять, какое дело – ваше и что принесет вам не только удовольствие от работы, но и хороший заработок.

Психолог Елена Адамова / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Елена Адамова поясняет предназначение человека так:

Я не воспринимаю этих тренеров и экспертов, которые с экранов телевизоров призывают идти к ним на курсы на тему "Где найти свое предназначение?". Предназначение – это то, что вы делаете с максимальным удовольствием, интересом и радостью.

Чтобы точно знать, чем лучше заниматься в жизни, надо:

1. Прописать достижения

Даже то, что, по вашему мнению, умеют делать все: красиво читать стихи, в совершенстве владеть одним или несколькими языками, разбираться в математике или физике или вкусно готовить. Выпишите все, что вы делаете хорошо и с удовольствием! Деньги платят за удовольствие и за пользу.

2. Спросите у друзей и знакомых, с чем вы ассоциируетесь

Уточните момент того, в какой теме вы можете быть полезны и в чем друзья будут просить вашего совета. Вы будете шокированы, потому что люди будут ассоциировать вас с другими вещами, чем вы сами.

3. Пересмотрите историю поиска в интернете

Посмотрите, что вы просматриваете в свободное время – там и есть ваша душа.

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Психолог советует не следить за чужими достижениями, а делать то, что у вас получается хорошо:

Не относитесь ко всему скептически, типа "все так могут" – нет! Просто для вас это естественно, а значит этим можно приносить пользу другим. Ищите эту священную чашу Грааля внутри себя и не следите за чужими достижениями. Работайте над своими талантами и улучшайте свои сильные стороны, развивайте их и тогда вы будете обречены на успех в своем предназначении.

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