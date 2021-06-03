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3 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

3 июня, 06:05

Ольга Козачок

Всемирный день велосипеда – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 3 июня

3 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 3 июня? Всемирный день велосипеда. День равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены, празднование Владимирской иконы Божией Матери – в православном календаре. Еленин день – в народном календаре. Именины празднуют: Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 3 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 июня.

Какой сегодня праздник

3 июня в православной церкви чтится память равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены, благоверного князя Константина и детей его Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев.

У западных христиан 3 июня 2021 года отмечается праздник Тела и Крови Христовых. Ежегодно он приходится на четверг после Троицы и является торжественным празднованием священной евхаристии.

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В народе 3 июня отмечается Еленин день. В этот период сеяли лен и совершали обряды, чтобы он хорошо рос.

Приметы на 3 июня

Интересные и важные события в Украине и мире 3 июня

Кто родился 3 июня

Смотрите видео, как проходил Последний звонок-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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