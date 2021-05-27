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27 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

27 мая, 05:35

Ольга Козачок

День защиты от солнца – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 27 мая

27 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 27 мая? День защиты от солнца. День святого Исидора – в православном календаре. Сидор огуречник – в народном календаре. Именины празднуют Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 27 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 мая.

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Какой сегодня праздник

27 мая в православной церкви чтится память мученика Исидора, преподобного Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского, мученика Максима, преподобного Серапиона Синдонита, святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского. Празднование Ярославской (Печерской) иконы Божией Матери.

В народе 27 мая почитался Сидор огуречник, которого также называли Бокогреем. Считалось, что после Сидора больше не дуют холодные ветры, зато прилетают ласточки.

Приметы на 27 мая

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