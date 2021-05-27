27 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День защиты от солнца – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 27 мая

27 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 27 мая? День защиты от солнца. День святого Исидора – в православном календаре. Сидор огуречник – в народном календаре. Именины празднуют Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 27 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 мая.

Реклама

День защиты от солнца (Sun Screen Day) проводится в честь изобретения в 1946 году SPF-крема швейцарцем Францем Грейтером. Цель праздника – напомнить о важности и правильности использования солнцезащитного крема.

проводится в честь изобретения в 1946 году SPF-крема швейцарцем Францем Грейтером. Цель праздника – напомнить о важности и правильности использования солнцезащитного крема. День матери – празднует Боливия.

– празднует Боливия. День защиты детей – отмечаются Нигерия и ЮАР.

– отмечаются Нигерия и ЮАР. День рождения скотча (Scotch birthday) отмечается 27 мая. В этот день в 1930 году Ричард Дрю запатентовал изобретение липкой ленты.

Какой сегодня праздник

27 мая в православной церкви чтится память мученика Исидора, преподобного Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского, мученика Максима, преподобного Серапиона Синдонита, святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского. Празднование Ярославской (Печерской) иконы Божией Матери.

В народе 27 мая почитался Сидор огуречник, которого также называли Бокогреем. Считалось, что после Сидора больше не дуют холодные ветры, зато прилетают ласточки.

Приметы на 27 мая

если на Сидора дует северный ветер – лето также будет холодным;

если на Сидора хорошая погода – можно сеять огурцы и лен;

одна ласточка весны не делает.

Интересные и важные события в Украине и мире 27 мая

1753 – завершено строительство Андреевской церкви в Киеве.

1794 – на месте татаро-турецкого поселения Хаджибей основан город Одесса.

1930 – американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную клеящуюся ленту – скотч.

1931 – швейцарцы О. Пикар и П. Кипфер осуществили первый в мире полет на стратостате.

1969 – основана рок-группа "Машина времени".

Кто родился 27 мая

1877 – Айседора Дункан, американская танцовщица, жена Сергея Есенина.

1922 – Кристофер Ли, английский актер и певец.

1960 – Александр Башлачев, русский поэт, рок-бард.

1971 – Александр Чижевский, украинский футболист.

1973 – Йоргос Лантимос, греческий актер, режиссер театра и кино, сценарист, продюсер.

1990 – Крис Колфер, американский актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.