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Украинская топ-модель получила награду в Каннах. Что о ней известно

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
13 июля, 09:44
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Наталья Гоций стала лучшим лайфстайл блогером по версии World Influencers & Bloggers Awards, состоявшейся в Каннах
Топ-модель Наталья Гоций получила награду World Influencers & Bloggers Awards в Каннах
Топ-модель Наталья Гоций получила награду World Influencers & Bloggers Awards в Каннах / Фото: instagram.com/nataliiagotsii

В рамках 74-го Каннского кинофестиваля состоялась церемония награждения премии World Influencers & Bloggers Awards. Одной из победительниц стала украинская топ-модель Наталия Гоций – ее признали лучшим инфлюенсером в категории lifestyle.

В своем Instagram-профиле, на который сейчас подписано более 170 тысяч пользователей, Гоций опубликовала фото с наградой.

Как же я счастлива представлять Украину на World Influencers & Bloggers Awards! Номинация lifestyle bloger – наша!, – написала в посте Наталья.

Кто такая Наталья Гоций

36-летняя Наталья Гоций – топ-модель и телеведущая, победительница конкурса Ford Models Supermodel of the World в 2004 году.

Наталья Гоций / Фото: instagram.com/nataliiagotsii

Гоций сотрудничала с журналами Vogue, Marie Claire, Numero, Fashion Magazine, ELLE, была лицом ароматов Yves Saint Laurent и Carolina Herrera.

Наталья Гоций / Фото: instagram.com/nataliiagotsii

Украинка выходила на подиум в показах Valentino, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, Gucci, Christian Dior.

Наталья Гоций / Фото: instagram.com/nataliiagotsii

В 2007 году Наталья Гоций попала в скандал – ее фото с показа Guy Laroche попали в статью о моделях, больных анорексией. Тогда же украинка, которая на тот момент при росте в 180 см весила 47 кг, подверглась критике и буллингу со стороны общественности.

Наталья Гоций / Фото: instagram.com/nataliiagotsii

Сейчас она активно вдет свой блог в Instagram, участвует в коллаборациях с брендами и фотосессиях. У Натальи Гоций также есть двое сыновей от бизнесмена Руслана Нижника, с которым развелась в 2009 году.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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