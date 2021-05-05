25-летняя женщина родила за раз девять детей (фото)

Любопытно, что УЗИ показало семь детей вместо девяти. Сейчас новорожденные и мать чувствуют себя хорошо, утверждают медики

/ Фото: facebook.com/msdsmali1

Девять детей за раз родила 25-летняя Халима Сиссе из африканской республики Мали. Все малыши (пять девочек и четыре мальчика) и мать чувствуют себя хорошо.

Об этом сообщается на странице в Facebook министерства здравоохранения республики.

Халима перед родами пролежала две недели в больнице Бамако, столице Мали, а затем по указу президента Ба Ндау была переведена в клинику в Марокко. По данным ведомства, на УЗИ и в Мали, и в Марокко врачи насчитали в утробе женщины лишь семь детей.

Фото: Ministère de la Santé et du Développement Social

После рождения детей путем кесарева сечения министр здравоохранения Мали Фанта Сиби поздравила медиков обеих стран, чей "профессионализм стал залогом счастливого завершения этой истории".

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Ожидается, что Сиссе вместе с детьми вернется в Мали уже через несколько недель.

Напомним, ранее произошла не менее интересная история. 32-летняя британка Мелани Бассетт с врожденным пороком, из-за которого в организме формируются две матки, родила тройняшек. В одной матке она выносила двойню, во второй – третьего ребенка. Бассетт стала первой женщиной в Британии, кто смог сделать это.

Кроме этого, беременная близнецами Джоанн Рейли из британского города Свинтон дважды родила в течение двух суток.