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25 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

25 июня, 07:25

Ольга Козачок

День таможенника в Украине, Международный день моряка, Петр Солнцеворот – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 25 июня.

25 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 25 июня? Международный день моряка, День таможенника в Украине. День Петра – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Анна, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 25 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 июня.

Какой сегодня праздник

25 июня в православной церкви чтится память преподобного Онуфрия Великого, преподобного Петра Афонского, преподобных Иоанна, Андрея, Ираклемона и Феофила.

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В народе 25 июня чествовался Петр Солнцеворот. Люди замечали: раз в этот период день становится короче, то солнце поворачивает на зиму, а вот лето – на жару.

Приметы на 25 июня

Интересные и важные события в Украине и мире 25 июня

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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