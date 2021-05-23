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23 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

23 мая, 07:25

Ольга Козачок

День морской пехоты Украины, Всемирный день черепахи – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 23 мая

23 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 23 мая? День морской пехоты Украины. День памяти апостола Симона Зилота – в православном календаре. Пятидесятница – у западных христиан. Симонов день – в народном календаре. Именины празднуют Василий, Кирилл, Симон, Таисия.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 23 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 мая.

Какой сегодня праздник

23 мая в православной церкви отмечается 4-е воскресенье после Пасхи, о расслаблении. Чтится память апостола Симона Зилота, святителя Симеона, епископа Владимирского и Суздальского, в Киеве, в Ближних пещерах, мучеников Алфи, Филадельфа, Киприана, Онисима, Эразма и других, мученика Исихия Антиохийского, преподобной Исидоры, юродивой, блаженной Таисии, праведного Тавифа. Перенесение мощей мученика Авраамия Болгарского. Празднование Киево-Братской иконы Божьей Матери.

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23 мая у западных христиан отмечается Пятидесятница или День Святого Духа – важный христианский праздник, который приходится на 50-й день после праздника Пасхи в память сошествия Святого Духа на апостолов.

В народе 23 мая отмечался Симонов день. Считалось, что в этот день Земля празднует свои именины, а потому важно относиться к ней с почтением. Полезно прогуляться по земле босиком, чтобы зарядиться энергией и силой.

Приметы на 23 мая

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Кто родился 23 мая

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