23 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

23 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой сегодня праздник, 23 мая? День морской пехоты Украины. День памяти апостола Симона Зилота – в православном календаре. Пятидесятница – у западных христиан. Симонов день – в народном календаре. Именины празднуют Василий, Кирилл, Симон, Таисия.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 23 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 мая.
- Международный день спортивной борьбы – борцовское сообщество отмечает спортивный праздник, который был установлен в честь проведения в 1904 году в Вене первого чемпионата мира по борьбе.
- Всемирный день черепахи – экологический праздник, начиная с 2000 года отмечается в честь животного, которое символизирует мудрость и долголетие.
- День морской пехоты Украины – профессиональный праздник военнослужащих морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, который отмечается начиная с 2018 года.
Какой сегодня праздник
23 мая в православной церкви отмечается 4-е воскресенье после Пасхи, о расслаблении. Чтится память апостола Симона Зилота, святителя Симеона, епископа Владимирского и Суздальского, в Киеве, в Ближних пещерах, мучеников Алфи, Филадельфа, Киприана, Онисима, Эразма и других, мученика Исихия Антиохийского, преподобной Исидоры, юродивой, блаженной Таисии, праведного Тавифа. Перенесение мощей мученика Авраамия Болгарского. Празднование Киево-Братской иконы Божьей Матери.
23 мая у западных христиан отмечается Пятидесятница или День Святого Духа – важный христианский праздник, который приходится на 50-й день после праздника Пасхи в память сошествия Святого Духа на апостолов.
В народе 23 мая отмечался Симонов день. Считалось, что в этот день Земля празднует свои именины, а потому важно относиться к ней с почтением. Полезно прогуляться по земле босиком, чтобы зарядиться энергией и силой.
Приметы на 23 мая
- на Симонов день Земля – именинница: грех пахать.
- в день Симона можно искать клады и собирать лекарственные растения.
- если веник упал на гостя – тот пришел с недобрыми мыслями.
Интересные и важные события в Украине и мире 23 мая
- 1592 – в Венеции арестован и обвинен в ереси итальянский философ Джордано Бруно.
- 1918 – гетман Скоропадский издал указ Украины по Морскому ведомству "О начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы".
- 1934 – в СССР осуществлен первый полет экспериментальной крылатой ракеты, спроектированной С. П. Королевым.
- 1969 – английская рок-группа The Who создала первую в истории рок-оперу "Томми".
- 2008 – в Киеве открылась станция метрополитена "Красный хутор".
Кто родился 23 мая
- 1878 – Александра Скоропадская, жена Гетмана Украины Павла Скоропадского.
- 1883 – Дуглас Фербенкс, американский актер немого кино, первый президент Американской академии киноискусств.
- 1933 – Джоан Коллинз, английская актриса, писательница.
- 1934 – Роберт Муг, создатель электронных музыкальных инструментов.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.