Версія українською
$ 27,31
32,47

23 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

23 июня, 07:25

Ольга Козачок

Международный Олимпийский день, День госслужбы, День священномученика Тимофея – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 23 июня.

23 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 23 июня? Международный Олимпийский день, День государственной службы. День священномученика Тимофея – в православном календаре. Знамения Тимофея – в народном календаре. Именины празднуют Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 23 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 июня.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Какой сегодня праздник

23 июня в православной церкви чтится память священномученика Тимофея, епископа Прусского, святителя Иоанна, митрополита Тобольского, преподобного Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Александра, Антонины, девы, преподобного Феофана Антиохийского, святого Вассиана, епископа Лавдийського.

Реклама

В народе 23 июня чествовался Тимофей и чутко следили за состоянием природы. Считалось, что в этот день происходят различные тревожные знамения, и нужно быть внимательным к знакам судьбы.

Приметы на 23 июня

Интересные и важные события в Украине и мире 23 июня

Кто родился 23 июня

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

Новости на эту же тему:

Когда День молодежи-2021 в Украине: дата и выходные День Конституции Украины: дата и выходные в 2021 году Выходные дни и праздники в июне 2021 года в Украине: подробный календарь Церковные праздники и посты в июне-2021: подробный православный календарь
праздники приметы этот день в истории

Реклама