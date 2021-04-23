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23 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

23 апреля, 05:05

Ольга Козачок

Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 23 апреля

Какой сегодня праздник, 23 апреля? Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога. День мученика Терентия и других – в православном календаре. Терентий Маревный – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 23 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 апреля.

23 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

23 апреля в православной церкви чтится память мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и других 33, мучеников Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия, диаконов Персидских, преподобномучеников священной обители Пантократора, что в Дау пенделе (Аттика) пострадали, священномученика Григория V, патриарха Константинопольского. Проводится литургия Преждеосвященных Даров.

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В народе 23 апреля почитался Терентий Маревный. Обычно в этот день солнце было в тумане – говорили, что оно в мареве. Отсюда и название дня. Это был добрый знак того, что хорошо уродит хлеб. А еще на Терентия в разгаре было весеннее бездорожье, потому что всюду текли ручьи, и почва превращалась в грязь.

Приметы на 23 апреля

Интересные и важные события в Украине и мире 23 апреля

Кто родился 23 апреля

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