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22 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 апреля, 05:05

Ольга Козачок

Международный день Матери-Земли – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 22 апреля

Какой сегодня праздник, 22 апреля? Международный день Матери-Земли. День святого Вадима – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Вадим, Гавриил, Марфа.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 22 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 апреля.

22 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

22 апреля в православной церкви чтится память мученика Евпсихия, мучеников Дисана, епископа, Мариава, пресвитера, Авдиеса и др. 270-х, преподобномученика Вадима, архимандрита.

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В народе 22 апреля почитался Вадим Ключник. В этот период начинался выгон скота на травяные луга. А еще в этот день люди с особым почтением относились к воде. Традиционно чистили источники и родники, чтобы из них можно было брать воду. По воде на родниках гадали о будущем и здоровье.

Приметы на 22 апреля

Интересные и важные события в Украине и мире 22 апреля

Кто родился 22 апреля

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