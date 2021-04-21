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21 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

21 апреля, 05:05

Ольга Козачок

Международный день секретаря, день Родиона – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 21 апреля

Какой сегодня праздник, 21 апреля? Международный день секретаря. День святого Родиона – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Иван, Мария, Родион, Сергей.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 21 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 апреля.

21 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

21 апреля в православной церкви чтится память апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и других с ними, преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мученика Павсилипа, святителя Келестина, Папы Римского, святителя Нифонта, епископа Новгородского.

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В народе 21 апреля отмечался день Родиона. Считалось, что в этот день солнце встречается с месяцем после долгой зимней разлуки и начинают рассказывать друг другу новости или даже ссориться.

Приметы на 21 апреля

Интересные и важные события в Украине и мире 21 апреля

Кто родился 21 апреля

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