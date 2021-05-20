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20 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

20 мая, 07:25

Ольга Козачок

День вышиванки в Украине – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 20 мая

20 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 20 мая? День вышиванки в Украине, День банковских работников Украины. День святого Иоанна – в православном и народном календаре. Именины празднуют Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Фаддей.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 20 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 мая.

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Какой сегодня праздник

20 мая в православной церкви отмечается упоминание появления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Чтится память мученика Акакия, сотника, преподобных Иоанна Зедазнийского и учеников его: Авива, епископа Некресского, Антония Марткобського Давида Гареджийского, Зинона Илкатского, Фаддея Степанцмидского, Исе (Иессея), епископа Цилканского, Иосифа, епископа Алавердского, Исидора Самтавийского, Михаила Улумбийского, Пирра Бретского, Стефана Хирского и Шио Мгвимского. Празднование Любецкой и Жировицкой икон Божией Матери.

В народе 20 мая почитался Иван-бражник. Также день получил название Купальница, поскольку в этот период крестьяне купали лошадей в речной воде, а также обливались сами, чтобы получить заряд сил, бодрости и здоровья на весь год. На Купальницу приходился разгар сева.

Приметы на 20 мая

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