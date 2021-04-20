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20 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

20 апреля, 05:05

Ольга Козачок

Международный день китайского языка, Акулинин день – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 20 апреля

Какой сегодня праздник, 20 апреля? Международный день китайского языка. День мучеников Руфина и Акилины – в православном календаре. Акулинин день – в народном календаре. Именины празднуют: Акулина, Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 20 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 апреля.

20 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

20 апреля в православной церкви чтится память преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского, благоверного гетмана Петра (Конашевича-Сагайдачного), мученика Калиопия, мученика Руфина, диакона, мученицы Акилины и с ними 200 воинов, преподобного Серапиона, монаха.

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В народе 20 апреля отмечался Акулинин день. Люди считали, что на Акулину просыпаются русалки. Бытовало поверье, что неугодных себе людей они могли защекотать до смерти. А потому, специально для них женщины приносили к реке одежду или холсты, чтобы русалки не замерзли. За это речные девы платили добром и не обижали своих благодетельниц.

Приметы на 20 апреля

Интересные и важные события в Украине и мире 20 апреля

Кто родился 20 апреля

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