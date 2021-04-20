20 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день китайского языка, Акулинин день – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 20 апреля

Какой сегодня праздник, 20 апреля? Международный день китайского языка. День мучеников Руфина и Акилины – в православном календаре. Акулинин день – в народном календаре. Именины празднуют: Акулина, Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 20 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 апреля.

20 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Международный день китайского языка проводится ежегодно 20 апреля под эгидой ООН в честь основателя китайской письменности Цан Цзе. День был учрежден наряду с другими официальными языками в 2010 году с целью поощрения многоязычия и культурного разнообразия и обеспечение равных возможностей для использования всех официальных языков в рамках системы Организации.

проводится ежегодно 20 апреля под эгидой ООН в честь основателя китайской письменности Цан Цзе. День был учрежден наряду с другими официальными языками в 2010 году с целью поощрения многоязычия и культурного разнообразия и обеспечение равных возможностей для использования всех официальных языков в рамках системы Организации. День республики празднует Сьерра-Леоне.

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Какой сегодня праздник

20 апреля в православной церкви чтится память преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского, благоверного гетмана Петра (Конашевича-Сагайдачного), мученика Калиопия, мученика Руфина, диакона, мученицы Акилины и с ними 200 воинов, преподобного Серапиона, монаха.

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В народе 20 апреля отмечался Акулинин день. Люди считали, что на Акулину просыпаются русалки. Бытовало поверье, что неугодных себе людей они могли защекотать до смерти. А потому, специально для них женщины приносили к реке одежду или холсты, чтобы русалки не замерзли. За это речные девы платили добром и не обижали своих благодетельниц.

Приметы на 20 апреля

дождь на Акулину – к плохому урожаю яровых;

мокрая Акулина – хорошая калина;

если много звезд на небе – в лесу будет так же много грибов и ягод;

какая погода на Акулину – такая будет и 20 сентября.

чтобы русалки не тронули, отправляясь за водой, нужно взять полынь;

в этот день без лишней надобности лучше не смотреть в окно.

Интересные и важные события в Украине и мире 20 апреля

1770 – английский путешественник Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс.

1841 – впервые в истории литературы напечатан детектив "Убийство на улице Морг" американского писателя Эдгара Алана По.

1902 – французские ученые супруги Пьер и Мария Кюри впервые получили чистый радий.

1910 – к Земле на минимальное расстояние приблизилась комета Галлея.

1935 – на американском радио появился первый в мире хит-парад.

1938 – в Украинской республике в составе СССР введено обязательное изучение русского языка во всех школах.

1968 – впервые прошел концерт группы Deep Purple.

Кто родился 20 апреля

1893 – Гарольд Ллойд, американский комедийный актер немого кино.

1908 – Ирина Беклемишева, украинский живописец.

1939 – Анна Светличная, украинская поэтесса.

1949 – Джессика Лэнг, американская актриса, продюсер, певица, художница.

1964 – Криспин Гловер, американский актер, режиссер, продюсер, певец.

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