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19 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

19 мая, 07:25

Ольга Козачок

Всемирный день семейного врача – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 19 мая

19 мая: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой сегодня праздник, 19 мая? Всемирный день семейного врача. День праведного Иова – в православном и народном календаре. Именины празднуют Василий, Денис, Иван, Иларион, Иов, Марфа.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 19 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 мая.

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Какой сегодня праздник

19 мая в православной церкви чтится память праведного Иова Многострадального, преподобного Иова Почаевского, мучеников Варвара, воина, Вакха, Калимаха и Дионисия, мученика Парфения, мученика Варвара, бывшего разбойника.

В народе 19 мая почитался Иов Горошник. Другое название дня – Россенник, потому что в этот период наблюдались обильные росы, которые считались очень полезными для огородных растений.

Приметы на 19 мая

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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