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18 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

18 апреля, 05:05

Ольга Козачок

Международный день памятников и исторических мест, Всемирный день радиолюбителя – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 18 апреля

Какой сегодня праздник, 18 апреля? Международный день памятников и исторических мест, Всемирный день радиолюбителя. День Феодула чтеца – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен, Феодул.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 18 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 апреля.

18 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

18 апреля в православной церкви наступает 5-е воскресенье Великого поста. Чтится память преподобной Марии Египетской, мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и других с ними, преподобного Пуплия Египетского, преподобных Феоны, Симеона и Форвина, преподобного Марка Афинского, преподобного Платона, исповедника, Студийского, преподобной Феодоры Солунской.

В народе 18 апреля почитался Федул Ветреник. Считалось, что с этого дня дули уже по-настоящему теплые ветры. А раз воздух прогревался, то появлялись и первые сверчки, бабочки-крапивницы, божьи коровки. На Федула уже можно было открывать окна и проветривать дома, не боясь их выстудить. Также люди совершали ритуал по очистке жилищ от гнилых ветров и от нечистой силы.

Приметы на 18 апреля

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