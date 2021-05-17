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17 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

17 мая, 07:25

Ольга Козачок

Глобальная неделя безопасности дорожного движения – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 17 мая

17 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 17 мая? Глобальная неделя безопасности дорожного движения, Всемирный день электросвязи и информационного общества, День пульмонолога. День Пелагеи Заступницы – в православном и народном календаре. Именины празднуют Иван, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Никифор, Николай, Пелагея.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 17 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 мая.

Какой сегодня праздник

17 мая в православной церкви началась 3-я неделя после Пасхи. Чтится память мученицы Пелагеи, девы Тарсийской, священномученика Эразма, епископа Формийского, священномученика Альвиания, епископа Анейского, и учеников его, священномученика Сильвана, епископа Газского, и с ним 40 мучеников.

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В народе 17 мая почиталась Пелагея Заступница. Святую Пелагею считали покровительницей птиц и защитницей невинных девушек, а также всех несправедливо обиженных.

Приметы на 17 мая

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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