17 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

17 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой сегодня праздник, 17 мая? Глобальная неделя безопасности дорожного движения, Всемирный день электросвязи и информационного общества, День пульмонолога. День Пелагеи Заступницы – в православном и народном календаре. Именины празднуют Иван, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Никифор, Николай, Пелагея.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 17 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 мая.
- Глобальная неделя безопасности дорожного движения (UN Global Road Safety Week) проводится с 2005 года под эгидой ООН с целью снижения факторов риска на дороге, борьбы с вождением в нетрезвом состоянии, несоблюдением скоростного режима, несоответствием нормам дорожного покрытия и инфраструктуры. В 2021 году неделя начинается 17 мая.
- Всемирный день электросвязи и информационного общества (World Telecommunication and Information Society Day) был организован ООН в 2006 году и является профессиональным праздником людей, работающих в IT-сфере.
- Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (World Hypertension Day) – проводится с целью информированности людей о серьезных осложнениях высокого давления.
- День пульмонолога – профессиональный праздник врачей, которые специализируются в диагностике и лечении заболеваний дыхательной системы.
- Международный день борьбы с гомофобией – проводится с целью отмены дискриминации людей с нетрадиционной ориентацией.
Какой сегодня праздник
17 мая в православной церкви началась 3-я неделя после Пасхи. Чтится память мученицы Пелагеи, девы Тарсийской, священномученика Эразма, епископа Формийского, священномученика Альвиания, епископа Анейского, и учеников его, священномученика Сильвана, епископа Газского, и с ним 40 мучеников.
В народе 17 мая почиталась Пелагея Заступница. Святую Пелагею считали покровительницей птиц и защитницей невинных девушек, а также всех несправедливо обиженных.
Приметы на 17 мая
- на Пелагею что посеешь, то и пожнешь;
- если журавли гнездятся высоко – хлеб в низинах попреет;
- утро без росы – к перемене погоды;
- если кукует кукушка – можно ждать хорошей погоды.
Интересные и важные события в Украине и мире 17 мая
- 1861 – первое в мире туристическое бюро Томаса Кука организовало путешествие из Лондона в Париж первой туристической группе.
- 1861 – прошла первая презентация цветной фотографии по технике, предложенной шотландцем Джеймсом Максвеллом.
- 1865 – в Париже подписано первое международное Телеграфное Соглашение и основан Международный союз электросвязи.
- 1916 – в Англии впервые в мире совершен переход на летнее время.
Кто родился 17 мая
- 1908 – Леонид Первомайский, украинский литератор.
- 1904 – Жан Габен, французский актер.
- 1942 – Никола Труссарди, итальянский модельер и дизайнер, основатель известного бренда.
- 1945 – Удо Линденберг, немецкий рок-певец.
- 1961 – Эния Бреннан, ирландская певица и композитор.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.