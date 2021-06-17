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17 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

17 июня, 07:25

Ольга Козачок

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, День святителя Митрофана – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 17 июня

17 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 17 июня? Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. День святого Митрофана – в православном и народном календаре. Именины празднуют Александр, Афанасий, Валерий, Елизар, Иван, Кирилл, Леонтий, Мария, Марк, Марфа, Мефодий, Митрофан, Назар, Николай, Петр, Софья.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 17 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 июня.

Какой сегодня праздник

17 июня в православной церкви чтится память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана, мученика Конкордия, священномученика Асти, епископа Диррахийского, преподобного Зосимы, епископа Вавилона Египетского, преподобного Давида Гареджийского.

В народе 17 июня почитался Митрофанов день. В этот период крестьяне удобряли землю и просили у неба ниспослать дожди на поле.

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Приметы на 17 июня

Интересные и важные события в Украине и мире 17 июня

Кто родился 17 июня

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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