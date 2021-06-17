Церковные праздники 17 июня: история и поздравления

Сегодня, 17 июня, церковь почитает святителя Митрофана патриарха Константинопольского, а именины отмечают Александр, Валерий, Иван, Мария, Марфа, Николай, Софья.

Поздравления с днем ангела Фото: Unsplash

17 июня в православной церкви чтится память святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского (325-326).

История праздника

Митрофан был сыном святого Дометия, который во времена жестоких преследований христиан обучался закону Господню в Византии, где позже стал пресвитером. Также Дометий воспитал в Божией вере своих детей. В 316 году святой Митрофан стал епископом в Византии.

Однажды в Византию приехал римский император Константин Великий. Он был восхищен красотой и удобным расположением города, а также мудростью местного епископа. Вскоре Константин Великий перенес столицу из Рима в Византию, которую переименовал в Константинополь. А святитель Митрофан стал Патриархом – первым в Константинополе.

Церковные праздники и события 17 июня

Также в этот день чтится память мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана, мученика Конкордия, священномученика Асти, епископа Диррахийського, преподобного Зосимы, епископа Вавилона Египетского, преподобного Давида Гареджийского.

Народный праздник

В народе 17 июня отмечался Митрофанов день. Считалось, что этот день определяет, каким будет месяц до самого конца – сухим или дождливым. Люди следили за погодой, вносили удобрения на поле и молились о своевременном дожде для хорошего урожая.

Кто отмечает день ангела

Именины 17 июня празднуют: Александр, Афанасий, Валерий, Елизар, Иван, Кирилл, Леонтий, Мария, Марк, Марфа, Мефодий, Митрофан, Назар, Николай, Петр, Софья.

Поздравления для именинников в день ангела

Какой сегодня праздник Фото: Unsplash

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Пусть будет много-много счастья,

Друзья поддержат пусть всегда,

Чтоб никогда не огорчаться,

Не знать печали никогда.



Чтобы душа почаще пела,

В глазах сияли огоньки,

А сердце ввысь всегда летело,

Не зная горя и тоски.



Желаю радостных мгновений,

Веселых и удачных лет,

Чудесных грез и сновидений,

Во всех делах твоих побед!

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