15 мемов, которые поднимут патриотический дух каждого украинца

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. В этот период важно не паниковать и оставаться сильными духом. На 7 день военного положения в стране, нужно продолжать верить в силу воинов и главнокомандующих. "Сегодня" покажут 15 мемов, которые поднимут патриотический дух каждого. Смотрите – гордость за страну будет зашкаливать, а настроение – улучшится.

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Напомним, где взять онкопрепараты во время войны с Россией – список контактов и организаций.

Также важно знать, что делать в случае аварий на химическом объекте.