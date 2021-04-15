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15 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

15 апреля, 05:05

Ольга Козачок

Международный день культуры, День экологических знаний, день Тита чудотворца – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 15 апреля

Какой сегодня праздник, 15 апреля? Международный день культуры, День экологических знаний. День Тита чудотворца – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Георгий, Григорий, Ефим, Тит.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 15 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 апреля.

15 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

15 апреля в православной церкви наступает четверг Великого канона. Чтится память преподобного Тита, чудотворца, мучеников Амфиана и Эдесия, мученика Поликарпа.

В народе 15 апреля почитался Тит Чудотворец. Обычно это был последний день, когда еще мог оставаться лед на реках, а потому он получил название Ледолом. Также этот день называли Бесхлебицей, поскольку у крестьян заканчивались запасы зерна, и хлеб не из чего было печь. Однако оставленное на посев зерно не трогали.

Приметы на 15 апреля

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