15 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день культуры, День экологических знаний, день Тита чудотворца – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 15 апреля

Какой сегодня праздник, 15 апреля? Международный день культуры, День экологических знаний. День Тита чудотворца – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Георгий, Григорий, Ефим, Тит.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 15 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 апреля.

15 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Международный день культуры (World Day of Culture) был учрежден в честь принятия в 1935 году Пакта Рериха – международного договора "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников".

был учрежден в честь принятия в 1935 году Пакта Рериха – международного договора "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников". День экологических знаний отмечается с 1992 года с целью экологического образования людей всех стран мира, формирования экологической культуры населения, информирования общественности о состоянии дел в области экологической безопасности окружающей среды.

отмечается с 1992 года с целью экологического образования людей всех стран мира, формирования экологической культуры населения, информирования общественности о состоянии дел в области экологической безопасности окружающей среды. День сотрудников уголовного розыска Украины отмечают специалисты этого вида деятельности. Начиная с 2001 года центральный орган службы угрозыска называется Департаментом уголовного розыска МВД Украины, в основные функции которого входит пресечение и раскрытие уголовных преступлений, а также розыск преступников.

отмечают специалисты этого вида деятельности. Начиная с 2001 года центральный орган службы угрозыска называется Департаментом уголовного розыска МВД Украины, в основные функции которого входит пресечение и раскрытие уголовных преступлений, а также розыск преступников. День влюбленных празднуют Грузия и Казахстан.

празднуют Грузия и Казахстан. День независимости Израиля – главный государственный праздник, который отмечается ежегодно во вторник, среду или четверг, ближайшие к 5 ияра, в память о провозглашении Государства Израиль 14 мая 1948 года.

Какой сегодня праздник

15 апреля в православной церкви наступает четверг Великого канона. Чтится память преподобного Тита, чудотворца, мучеников Амфиана и Эдесия, мученика Поликарпа.

В народе 15 апреля почитался Тит Чудотворец. Обычно это был последний день, когда еще мог оставаться лед на реках, а потому он получил название Ледолом. Также этот день называли Бесхлебицей, поскольку у крестьян заканчивались запасы зерна, и хлеб не из чего было печь. Однако оставленное на посев зерно не трогали.

Приметы на 15 апреля

если в этот день кричит перепел – к хорошему урожаю хлеба и травы на выпасе;

с дня Тита начиналось токование глухарей;

если лед на реке затонул – год будет тяжелым;

в этот день нельзя проявлять скупость, особенно людям, занимающимся торговлей.

Интересные и важные события в Украине и мире 15 апреля

1657 – Казацкая рада в Чигирине утвердила наследственность при передаче гетманского звания от Богдана Хмельницкого его сыну Юрию.

1784 – в Англии совершен первый пилотируемый полет на воздушном шаре.

1912 – затонул крупнейший британский трансатлантический лайнер "Титаник", столкнувшийся с айсбергом, погибло почти 1,5 тысячи людей.

1919 – Декретом Совнаркома Украины образована отдельная секция судебно-уголовного розыска.

1927 – произошло разрушительное Великое наводнение на Миссисипи.

1929 – в СССР принято государственное пенсионное обеспечение по старости.

1944 – в ходе Второй мировой войны от фашистских захватчиков освобожден Тернополь.

1951 – в Лондоне впервые прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная".

1955 – в Америке открыт первый ресторан "Макдоналдс".

1994 – Украина включена в экономический союз стран СНГ на правах ассоциированного члена.

Кто родился 15 апреля

1452 – Леонардо да Винчи, великий итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый.

1812 – Теодор Руссо, французский художник, живописец, пейзажист.

1886 – Николай Гумилев, русский поэт.

1894 – Бесси Смит, американская певица, исполнительница блюза.

1933 – Борис Стругацкий, советский писатель-фантаст.

1936 – Олег Черногуз, украинский писатель, журналист, главный редактор журналов "Перец" и "Ус".

1941 – Роман Балаян, украинский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер.

1949 – Алла Пугачева, советская и российская эстрадная певица.

1966 – Саманта Фокс, английская певица данс-поп.

1987 – Александр Гвоздик, украинский профессиональный боксер.

1990 – Эмма Уотсон, британская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.