14 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

14 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой сегодня праздник, 14 июня?Всемирный день донора крови, Международный день блогера. День святого Устина – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Василий, Вера, Виктория, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел.
Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 14 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 июня.
- Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day) – отмечается с 2005 года в честь людей – безвозмездных доноров крови и приурочен ко дню рождения врача Карла Ландштейнера, который открыл группы крови у человека.
- Международный день блогера (International Weblogger’s Day) – празднуется в интернет-сообществе, начиная с 2004 года.
- Международный банный день – одна из неофициальных дат в году, которую отмечают любители этого вида времяпровождения, приуроченная ко дню памяти святого врачевателя Агапита Печерского, использовавшего, в качестве средств лечения баню.
- День национального флага (Flag Day) отмечается в Америке.
Какой сегодня праздник
14 июня в православной церкви отмечается 7-я неделя после Пасхи. Чтится память мучеников Иустина Философа и другого Иустина, и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и отца, преподобного Агапита Киево-Печерского, врача безвозмездного, в Ближних пещерах, преподобного Иустина (Поповича), Челийского.
В народе 14 июня почитался святой Устин. В этот день наблюдали за восходом солнца, чтобы предсказать будущий урожай. Также считалось, если девушка проведет вечер на Устина вместе с любимым человеком, ее ждет семейное счастье.
Приметы на 14 июня
- красное утро на Устина предрекает богатый урожай ржи;
- дождь на Устина – к хорошему урожаю льна;
- на Устина нельзя городить огород – это к пожарам.
Интересные и важные события в Украине и мире 14 июня
- 1783 – день основания города Севастополь.
- 1834 – в Америке запатентована наждачная бумага.
- 1951 – начали продаваться первые коммерческие компьютеры UNIVAC 1.
- 1965 – Боб Дилан записал свою первую композицию Like a Rolling Stone с использованием электрогитары.
Кто родился 14 июня
- 1736 – Шарль Огюстен Кулон, французский физик, открывший основной закон электростатики.
- 1832 – Николаус Август Отто, немецкий конструктор, создатель двигателя внутреннего сгорания.
- 1835 – Николай Рубинштейн, российский пианист.
- 1868 – Карл Ландштейнер, австрийский врач-иммунолог, открывший 4 группы крови у человека.
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