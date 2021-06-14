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14 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

14 июня, 07:25

Ольга Козачок

Всемирный день донора крови, Международный день блогера, Международный банный день – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 14 июня

14 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 14 июня?Всемирный день донора крови, Международный день блогера. День святого Устина – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Василий, Вера, Виктория, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 14 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 июня.

Какой сегодня праздник

14 июня в православной церкви отмечается 7-я неделя после Пасхи. Чтится память мучеников Иустина Философа и другого Иустина, и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и отца, преподобного Агапита Киево-Печерского, врача безвозмездного, в Ближних пещерах, преподобного Иустина (Поповича), Челийского.

В народе 14 июня почитался святой Устин. В этот день наблюдали за восходом солнца, чтобы предсказать будущий урожай. Также считалось, если девушка проведет вечер на Устина вместе с любимым человеком, ее ждет семейное счастье.

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Приметы на 14 июня

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