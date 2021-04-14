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14 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

14 апреля, 05:05

Ольга Козачок

Бенгальский Новый год, день Иоганна Гутенберга, день Марии Египетской – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 14 апреля

Какой сегодня праздник, 14 апреля? Бенгальский Новый год, день Иоганна Гутенберга. День Марии Египетской – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 14 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 апреля.

14 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

14 апреля в православной церкви чтится память преподобной Марии Египетской, преподобного Геронтия, канонарха Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Макария, игумена Пеликитской обители, мучеников Геронтия и Василида, праведного Ахаза.

В народе 14 апреля почиталась святая Марья Египетская. Благодаря приметам этот день получил множество названий: Зажги снега, Заиграй овражки, Пробуждение Домового. К святой обращались за защитой от сглаза и дурного слова. К этому времени у крестьян обычно заканчивались запасы осеннего урожая, зато появлялась молодая зелень, крапива и щавель, из которых и варили блюда.

Приметы на 14 апреля

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