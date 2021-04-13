13 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 13 апреля? Всемирный день рок-н-ролла. День Ипатия Чудотворца – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф, Ипатий.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 13 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 апреля.

13 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Реклама

Всемирный день рок-н-ролла – неофициальный праздник всех любителей этого жанра, приуроченный ко дню записи Биллом Хейли и группой The Comets сингла (We're Gonna) Rock Around the Clock.

– неофициальный праздник всех любителей этого жанра, приуроченный ко дню записи Биллом Хейли и группой The Comets сингла (We're Gonna) Rock Around the Clock. Сонгкран или Тайский Новый год – национальный праздник, который продолжается несколько дней, с 13 по 15 апреля.

– национальный праздник, который продолжается несколько дней, с 13 по 15 апреля. Национальный день отмечает Республика Чад в память о военном перевороте 1975 года.

Какой сегодня праздник

13 апреля в православной церкви чтится память священномученика Ипатия, епископа Гангрского, преподобного Ипатия, целителя Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Аполлония Египетского, священномучеников Авды, епископа Персидского, и Вениамина диакона, преподобного Ипатия, игумена в Руфиянах, святителя Ионы, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца.

В народе 13 апреля почитался Ипатий Чудотворец. Святого почитали как разрешителя бездетности, ему молились о прибавлении семейства и об избавлении от бесплодия. Также считалось, что святой Ипатий останавливал кровотечение у рожениц и добавлял молока кормящим матерям. Также чудотворца просили защитить жилища от нечистой силы.

Приметы на 13 апреля

на Ипатия готовили инвентарь для работы в поле;

день лучше всего провести, создавая уют и порядок в доме;

нельзя отлынивать от домашней работы;

облака на синем небе – к безветренной погоде;

если утром на Ипатия стоит туман – то весь день будет пасмурным.

Интересные и важные события в Украине и мире 13 апреля

1829 – английский парламент принял Акт об эмансипации, который предоставил свободу вероисповедания католикам.

1870 – в Нью-Йорке основан Метрополитен-музей, один из крупнейших и четвертый по посещаемости художественный музей мира.

1928 – в Киеве прошла премьера фильма Александра Довженко "Звенигора".

1944 – в ходе Второй мировой войны от немецких захватчиков освобожден город Симферополь.

1945 – войска 2-го и 3-го Украинских фронтов заняли Вену.

1962 – состоялось первое выступление The Beatles в Star Club.

2014 – правительством Украины объявлена антитеррористическая операция на востоке Украины.

Кто родился 13 апреля

1743 – Томас Джефферсон, 3-й президент США, один из основателей Соединенных Штатов.

1748 – Джозеф Брама, английский изобретатель, один из основателей гидротехники.

1771 – Ричард Тревитик, английский изобретатель, построивший первый в мире паровоз.

1887 – Иван Кавалеридзе, украинский советский скульптор, режиссер театра и кино, сценарист, драматург.

1931 – Юрий Мажуга, советский и украинский актер театра и кино, педагог.

1940 – Владимир Косма, французский композитор, скрипач, дирижер.

1946 – Леонид Яновский, советский и украинский киноактер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.