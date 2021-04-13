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13 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

13 апреля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 13 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 13 апреля? Всемирный день рок-н-ролла. День Ипатия Чудотворца – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф, Ипатий.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 13 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 апреля.

13 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

13 апреля в православной церкви чтится память священномученика Ипатия, епископа Гангрского, преподобного Ипатия, целителя Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Аполлония Египетского, священномучеников Авды, епископа Персидского, и Вениамина диакона, преподобного Ипатия, игумена в Руфиянах, святителя Ионы, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца.

В народе 13 апреля почитался Ипатий Чудотворец. Святого почитали как разрешителя бездетности, ему молились о прибавлении семейства и об избавлении от бесплодия. Также считалось, что святой Ипатий останавливал кровотечение у рожениц и добавлял молока кормящим матерям. Также чудотворца просили защитить жилища от нечистой силы.

Приметы на 13 апреля

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